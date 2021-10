Zapata y Muriel, motivados vs M. United: Atalanta a mantener liderato

El equipo de los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel pisa territorio londinense invicto y como líder del Grupo F en Champions League. Este es sin duda uno de los grupos más parejos, pero los de Gian Piero Gasperini se ilusionan con sacar una luz de ventaja y partir en solitario, eso sí, siempre y cuando Villarreal también repunte y se la ponga difícil a Young Boys, su perseguidor.

Los de Bérgamo llegan inspirados después del 1-4 frente a Empoli y la dupla colombiana se ilusiona con ser protagonista. En el triunfo del fin de semana, Muriel aportó con asistencia y Zapata ajustó su gol 100 en la Serie A.



Si bien en Champions ninguno de los dos ha marcado, Duván viene de asistir en el triunfo (1-0) ante los suizos y lo había hecho también en el 2-2 frente al Villarreal. El ‘Toro’ ha conquistado 4 goles en seis partidos este inicio de temporada en la liga italiana y buscará ser nuevamente protagonista. En Champions espera despacharse desde este miércoles.



Por otro lado, los ‘Red Devils’ llegan con la necesidad de sumar pues son los favoritos del grupo y no es para menos. En su nómina tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. Mientras su rival viene de golear en Italia, ellos vienen de caer frente al Leicester en Premier.



Después de debutar con derrota frente a Young Boys, lo que tomó por sorpresa a muchos, United venció 1-2 al Villarreal (agónico gol de CR7) y gracias a esos puntos mantiene viva su ilusión de comandar el grupo y no decepcionar. Sin duda será un buen pulso entre ambos elencos.



Champions League – Fecha 3

Manchester United vs Atalanta

Estadio: Old Trafford

Hora: 2:00 pm



Posibles formaciones



Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Bruno; Ronaldo, Greenwood, Rashford. DT: Ole Gunnar Solskjaer



Atalanta: Musso; Lovato, Palomino, Demiral; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Duván Zapata. DT: Gian Piero Gasperini