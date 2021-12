Young Boys complicó a un joven Manchester United, pero no le alcanzó

El equipo suizo debía ganar para aspirar al menos al puesto de Europa League, aún sin conocerse la suerte de Atalanta y Villarreal. Al final, firmaron un 1-1 en el Old Trafford que no les sirvió y los dejó eliminados de ambas competencias. Una despedida con altura, pues lograron poner en aprietos al 'súperpoderoso' del grupo.



Manchester United que jugó con un equipo emergente y muy joven, terminó líder del grupo F con 11 puntos. Young Boys se despidió con 5 unidades. Ahora, habrá que esperar por el duelo entre italianos y españoles en Bérgamo, que definirá al segundo clasificado a octavos de Champions League. El perdedor irá a Europa League.

Sobre los 9 minutos, los 'Red Devils' se fueron en ventaja con una fenomenal definición de Mason Greenwood, luego que Luke Shaw llegara hasta línea de fondo y metiera una impecable asistencia. Greenwood conectó tras una pirueta y sorprendió por completo al arquero Guillaume Faivre. Mientras esto pasaba en el Old Trafford, el partido en Bérgamo era suspendido por nieve.



Greenwood siguió haciéndose protagonista en el ataque el joven United. Sobre los 30 minutos, pusieron ampliar la ventaja. Mason habilitó a Diallo y la jugada terminó complicándose ante el exceso. El africano aguantó, no remató y prefirió cederla a Jesse Lingard, y se perdieron una buena opción. Young Boys necesitaba un triunfo para aspirar al menos al cupo de Europa League y le metió el pie al acelerador, sin embargo, no logró capitalizar sus opciones. La falta de puntería les pasó cuenta de cobro.



Después de un par de intervenciones del arquero inglés Dean Henderson, sobre los 43' llegó el empate del elenco suizo. Todo un golazo de Fabian Rieder, quien metió un disparo por todo el ángulo después de la equivocación de Donny van de Beek. Con el 1-1 se fueron al descanso.



En el complemento, Young Boys siguió "mostrando los dientes" pero la falta de definición impidió que la historia fuera otra. United se salvó en más de una ocasión de irse perdedor en su estadio. Renunciaron al balón muy temprano y el elenco suizo, aunque con posesión, no estuvo fino en el último cuarto. Los de Ralf Rangnick terminaron sufriendo, resistiendo con lo justo y pidiendo que el partido terminara pronto. Ahora, a esperar rival para los octavos.