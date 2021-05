M. City y Chelsea, alistan la final de Champions: sus horas previas

Después que Villarreal se coronara campeón de la UEFA Europa League frente al Manchester United, solo resta por conocer el desenlace de la final inglesa de Champions. ¿Manchester City o Chelsea? ¿Guardiola o Tuchel? ¿Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling o Pulisic, Werner, Mount? Este sábado, a partir de las 2:00 pm (hora colombiana), empezará a definirse el título a nivel de clubes más importante de Europa.

¡Ya están en Porto!



Este jueves arribaron a Porto las plantillas elegidas por Guardiola y Tuchel para la gran final; lo hicieron después de culminar la última sesión de entrenamiento en sus sedes. El estadio do Dragao, casa del Porto, fue el escenario escogido para este duelo que tendrá a 16 mil aficionados (cupo máximo permitido por pandemia).



El City viene de eliminar al Borussia Monchengladbach en octavos, al Dortmund en los cuartos y al PSG en la semifinal. Chelsea por su parte dejó en el camino al Atlético de Madrid, Porto y Real Madrid, respectivamente.



En cuanto a la Premier League, los celestes sellaron un "campañón" con título a bordo, goleando 5-0 al Everton. Los azules sellaron la temporada con un triunfo 2-1 frente al Aston Villa. Ambos clasificaron a la siguiente Champions League.



¿A cuál respaldan las estadísticas?



Esta será la octava vez que dos clubes del mismo país se enfrenten en una final de Champions League, y será la tercera vez que lo hagan dos clubes ingleses. En 2008 lo habían hecho, Chelsea vs Manchester united, y en 2019, Liverpool vs Tottenham.



En esta tercera final inglesa, Chelsea y Manchester City se enfrentarán por cuarta vez en 2021. El equipo de Pep Guardiola ganó en el Bridge, en enero, pero los 'Blues' ganaron los dos últimos partidos, en Wembley por la semifinal de la Copa FA y en el Etihad hace unas semanas, encuentro que terminó 1-2.



Voces en la previa



Joao Cancelo, lateral del City: "Jugar la final de la Liga de Campeones en Portugal es un logro que me llena de orgullo, pero llegados a este punto ya no es suficiente saltar al campo, hay que ganar. Guardiola es un perfeccionista, muy atento a los detalles. Trabajar con él significa mejorar día a día. Te estimula a diario, tiene energías interminables y siempre debes dar el máximo para aguantar su ritmo, pero los resultados premian los esfuerzos de todos nosotros".



César Azpilicueta, capitán del Chelsea: "Hay que valorar lo que cuesta cada partido, cada trofeo. Desde que llegué lo que me propuse es que mi equipo gane y luche por todos los trofeos. Esa es la responsabilidad y obviamente una final de Champions es algo muy especial. En el grupo tuvimos al Sevilla, en octavos ganamos al Atlético, después al Porto y en semifinales al Real Madrid. Creo que hemos merecido llegar a la final y hemos demostrado que sabemos enfrentarnos a grandes equipos".