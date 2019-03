Manchester City debe hacer válida la ventaja conseguida de visitante

El partido de ida en Alemania resultó a favor del conjunto inglés, una victoria de visitante 2-3 para empezar a guiar la serie a cuartos de final de Champions League. Manchester City tendrá varias bajas importantes para este encuentro. El duelo se podrá ver desde la 3:00 p.m. (hora colombiana).

Manchester city es líder de la Premier League y se encuentra en un gran estado de forma, en el partido de ida contra Schalke, el trámite del mismo fue bastante complejo, debido a que los dirigidos por Guardiola no encontraron las vías para anotar de una forma fácil, fue con una genialidad de tiro libre de Leroy Sané con lo que marcaron diferencia en el encuentro.



Un punto alto de Manchester City es el buen momento que vive Raheem Sterling, jugador que viene de marcar tres goles contra Watford por Premier League. Sin embargo, lo que preocupa al director técnico español son las ausencias claves de Nicolás Otamendi y Fernandinho por suspensión, y la de Kevin De Bruyne por lesión.



El conjunto citizen partirá con la ventaja de 3 goles de visitante en el encuentro, además de la localía y tener el apoyo de su gente en el estadio Etihad.



Por su parte, Schalke 04 enfrenta un momento complicado, se ubica en la posición 14 de la Bundesliga. El equipo alemán no gana hace 6 jornadas contando Champions League y Liga de Alemania.



La derrota en el Veltins Arena, los deja con mucho trabajo para el juego en el que oficiarán como visitantes en Inglaterra. La desventaja de 3 goles de como visitante es un factor a tomar en consideración ya que como se sabe estas anotaciones tiene un plus en las llaves finales del troneo europeo.



Cabe resaltar, que dependiendo del resultado, el futuro del técnico Domenico Tedesco se conocerá pronto. Este entrenador llevó al equipo al segundo lugar en la temporada 2017/18, marcando una excelente campaña con 63 puntos en Bundesliga, en la cual fue campeón Bayern Múnich.