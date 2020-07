El caos que rodea el Real Madrid vs. City en Champions: ¿se jugará?

Real Madrid enfrentará en Inglaterra al Manchester City en Inglaterra, sede normal como se había estipulado en la Champions League. El partido será de vuelta y el resultado está 1-2 a favor de los ciudadanos, que ganaron en su viaje a España antes de la pandamia.



Ahora, la Uefa programó el partido de vuelta para este 7 de agosto y, hasta el momento, todo sigue firme para disputarse en ese día y conocer al equipo que avance a los cuartos de final.

Sin embargo, hay varios problemas que han rodeado este partido, principalmente al Real Madrid, y que tendrían en vilo el compromiso. ¿Se jugará finalmente?



El primero de estos es la cuarentena y aislamiento obligatorio que decretó Inglaterra. El Reino Unido aislará por 14 días a todos los viajeros que lleguen al país desde España. Primera razón por la que está peligrando el compromiso, pues no se alcanza a cumplir este tiempo de aislamiento.



Allí, llega la segunda razón y explicación de la decisión de Inglaterra. En España no era obligatorio, luego de salir de cuarentena, el uso de tapabocas y ya había lugares comunes (bares y demás) abiertos. En estos últimos días ha habido un importante repunte en las cifras de contagios, pues solamente este 27 de julio hubo 905 nuevos casos.



Finalmente, a esto, se le suma el contagio positivo por covid-19 que tuvo Mariano, jugador del Real Madrid. Aunque se dice que el futbolista estaba alejado de sus compañeros y no hubo una posible manera de contagio, este tema podría también dar problemas para el compromiso.