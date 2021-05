¡El duelo final! Hora y dónde ver el imperdible Manchester City vs PSG

El resultado de la ida no es lo que se esperaba, al menos en Francia, y por eso es hora de apostarlo todo en Inglaterra: ¡la meta es la final de la Champions League!

Manchester City y París Saint Germain se enfrentan este martes, a las 2:00 p.m. (hora colombiana) en el Etihad Stadium, para decidir si el 1-2 de la ida de la semifinal definitivamente clasificará a los británicos, o si Neymar, Mbappé y los suyos pueden dar el batacazo.



Por ahora, Mbappé viajó a Manchester, pero todavía no es un hecho que pueda jugar, pues arrastra una contractura en el gemelo de la pierna derecha que lo privó del duelo liguero contra Lens.



El equipo de Guardiola solo ha perdido dos partidos en toda la temporada en su estadio, ninguno de ellos en Champions, lo que supone un reto mayor para PSG.



Todo está servido para un auténtico partidazo



Manchester City vs PSG

​Hora: 2:00 p.m.

Canales: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Online: Manchester City vs PSG EN VIVO