‘Es la misma vieja historia’: ¿De Bruyne apuntó contra Guardiola?

El futbolista belga del City Kevin de Bruyne aseguró tras caer ante el Lyon por 1-3 que el equipo tiene que aprender de la experiencia tras reconocer que no fue suficiente lo realizado sobre el terreno de juego.



"Tenemos que aprender, no hicimos lo suficiente" dijo el jugador más destacado del City. El internacional belga reconoció que no entraron bien en el encuentro, pero que en la segunda parte fueron mejores.

A modo de autocrítica, el volante de 29 años fue tajante: “Para ser honesto, se siente como la misma vieja historia. Cada año venimos a ganarla, pero nunca lo hacemos. Este equipo es bueno, pero cometemos muchos errores“.



Recordemos que De Bruyne anotó el único gol del City, que supuso el empate, y fue el mejor jugador del equipo de Pep Guardiola a lo largo de la temporada.



EFE