City y otra oportunidad de ser campeón: enfrenta a ilusionado Inter

Manchester City e Inter de Milán vivirán el duelo más importante de la temporada, debido a que disputarán la gran final de la Champions League 2022/23 y con un título esperan ponerle la cereza en el pastel a sus respectivas campañas.





En el caso del Manchester City, los dirigidos por Pep Guardiola buscan su primer título europeo y en Estambul esperan lograr hacer historia por primera vez. Los ingleses vienen de una temporada excepcional en la que recientemente han ganado la Premier League y la FA Cup, pero sin duda el objetivo primordial es la anhelada ‘orejona’.



De igual manera, el City le pondría su sello a la competencia, pues en el camino dejó eliminados a varios equipos de élite como el Leipzig, Bayern Múnich y el vigente campeón, Real Madrid, por lo que su favoritismo aumenta de manera considerable.



Por otro lado, el Inter no jugaba una final desde el 2010, época dorada donde tenían leyendas como Javier Zanetti, Iván Ramiro Córdoba, Adriano, entre otros. Para esta ocasión tienen una buena plantilla competitiva, no comparada con la del City, pero que seguramente no van querer pasar la oportunidad de ganar su cuarto título de Champions League. Sobre el terreno buscará hacer pesar la historia y no creer en la buena temporada de los ingleses.





Así se jugará la gran final:



Día: sábado 10 de junio

Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Atatürk Olympic

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

TV: ESPN / Star +



Posible alineación Manchester City:



Ederson; Akanji, Rúben Días, Kyle Walker, John Stones; Rodri, Jack Grealish, Ilkay Gündogan; Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Erling Haaland.



Posible alineación Inter:



André Onana; Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Bastoni, Federico Di Marco, Dumfries; Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella; Lautaro Martínez y Edin Dzeko.