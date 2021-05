¡Nuevo monarca en Europa! Vea el golazo de Kai Havertz para Chelsea

Llegó el día más importante del fútbol europeo. Se definió la gran final de la Champions League 2020-21 entre dos equipos ingleses: Manchester City vs Chelsea.



Como era de esperarse, las emociones no faltaron en el Estadio do Dragão. Kai Havertz fue el encargado de poner a temblar a Londres con el gol de la consagración. Revívalo acá:

Manchester City 0-1 Chelsea - Kai Havertz (42')