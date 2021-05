¡Llegó la hora de la verdad! Final inglesa de la Champions League

El día final llegó, la pelota rodará y la Champions se definirá en 90 minutos estipulados, si hay empate, habrá más fútbol. Manchester City y Chelsea, duelo de azules, ingleses y una cuidad será testigo de la coronación del nuevo monarca del fútbol europeo. Oporto será testigo de la proeza de uno y de la tristeza del otro. El telón final de la temporada del fútbol europeo se bajará en una jornada que volverá a tener público en sus estadios.



Desde la parte deportiva, Chelsea tenía la duda de Kanté para la gran final, pero el francés se recuperó y seguramente estará desde la patada inicial. Por la parte de los ciudadanos, la única duda recae en Gundogan, quien se resintió durante el entrenamiento realizado el viernes.



Los datos pesan y el Chelsea podría tener una ligera ventaja ante el City, pues ha ganado los dos últimos juegos contra los de Guardiola, teniendo en cuenta todas las competiciones. Además, el registro de ambos en competiciones europeas es de dos encuentros, todos en la semifinal de la Recopa de Europa de 1971, siendo triunfo por la mínima diferencia para los ‘blues’.



La historia de los clubes ingleses en finales es amplia, con el Manchester City, será el noveno club en llegar a la instancia decisiva de la Champions League.



Choque de equipos con dinero, irrumpiendo en el esquema del fútbol europeo y con el deseo de hacerse un lugar en el olímpo de la pelota. En el caso de Guardiola, ha construido una base fuerte, con idea, imprimiendo su ideal de juego del tiki-taka, evolucionando a la par de las nuevas dinámicas que tiene el juego. Incluso, sin tener un delantero en su onceno, pero si en su plantel, ha logrado recordar a ese Barcelona que conquistó Europa.



Por parte de Tuchel, tomó un proceso a medio camino, que en el arranque de la temporada no estaba a la altura, pese a tener un plantel competitivo, cuando Lampard estaba al mando, no tenía el norte necesario, pocos hinchas 'blue' soñaban con este momento al arranque de la campaña. Esto, recuerda a lo de la corona de 2012, cuando Villas Boas era el técnico, pero Di Mateo asumió a mitad de campaña y condujo al club a la gloria en Múnich.



E incluso el juego pasa por los hinchas, que ya están en Portugal imponiendo el ambiente, al estilo de las barras inglesas. Además, desde el tema musical, Oasis y su particular toque musical, esperan mañana sonar en una eventual celebración. Por parte de Chelsea, su característico himno ‘blue is the colour’ que sus aficionados esperan volver a corear.



La pelota rodará en el estadio Do Dragao, una vez pite Mateus Lahoz, en 90 minutos el mundo fútbol estará atento a lo que ocurra con la Champions League.



Alineaciones probables:



Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Foden y Silva.



Chelsea: Mendy; Chilwell, Silva, Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kanté; Mount, Werner y Havertz.