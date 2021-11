Manchester City volvió a repetir la fórmula: goleada contra Brujas

El Manchester City dio un paso hacia los octavos de final de la Liga de Campeones tras ganar 4-1 al Club Brujas, que no pudo frenar el buen partido global de un equipo en el que Bernardo Silva fue el motor, Joao Cancelo un servidor de lujo con tres asistencias y Phil Foden, Riyad Mahrez, Raheem Sterling y Gabriel Jesús los goleadores de la noche.



Después de caer frente al Crystal Palace en la Premier League (0-2) el pasado fin de semana, el equipo dirigido por Pep Guardiola necesitaba recuperar sensaciones para encarrilar su clasificación a los octavos de final de la máxima competición continental. Una victoria acercaba mucho al City a la siguiente fase.

Guardiola fue a por los puntos con tres cambios respecto a su última derrota. Sacó del once al belga Kevin De Bruyne, al brasileño Gabriel Jesús y al portugués Rúben Dias para utilizar al alemán Ilkay Gündogan, a John Stones y al argelino Riyad Mahrez.



El City, con sus nuevas caras, gozó de más fluidez en el juego. Gündogan aportó más control, Mahrez más electricidad y otros nombres como Bernardo Silva y Joao Cancelo sobresalieron por encima del resto. Ambos, de marcaron un gran partido. El primero, en labores de contención. El segundo, dio un recital con llegadas constantes a la línea de fondo desde el lateral izquierdo.



Pero enfrente tenían a un equipo incómodo que necesitaba ganar sí o sí para mantener sus esperanzas de seguir en la Liga de Campeones. El Club Brujas, que perdió 1-5 en la ida, no se iba a derrotar fácilmente y hasta la segunda parte aguantó.



En la primera, después de 25 minutos explosivos del City, fue Foden el primero en marcar. Lo consiguió gracias a una doble jugada de Joao Cancelo, que primero se encontró con el palo en un intento desde fuera del área y después, en la prolongación de la jugada, asistió a su compañero, que remató a placer el primer tanto del duelo.



El dominio del City tuvo un receso dos minutos después con una jugada desafortunada de Stones, que se marcó un tanto en propia meta. Primero, Hans Vanaken se encontró con el portero brasileño Ederson y, después, en el rechace, Stones se introdujo la pelota en su portería tras un centro de Charles De Ketelaere que golpeó en su cabeza.



Después de ese arreón inicial, el City bajó los brazos, el Club Brujas vivió más tranquilo hasta el descanso y luego tuvo que aguantar el torbellino de los hombres de Guardiola, que salieron del vestuario desatados a por el partido.



Al principio, Simon Mignolet tuvo que emplearse a fondo para sostener al Club Brujas. El portero belga sacó un intento de Mahrez y un cabezazo de Stones. Sin embargo, al final, no pudo con un testarazo a bocajarro del argelino, que a falta de media hora colocó el 2-1 en el marcador con otra asistencia de Joao Cancelo.



El segundo tanto del City acabó definitivamente con el Club Brujas. No había signos de reacción. El dominio pasó a ser completo para el conjunto inglés. Sólo había que esperar más, que llegaron por medio de Sterling, que remató a placer un pase de Gündogan, y de Gabriel Jesús, que cerró la goleada con la que el equipo de Guardiola roza los octavos de final de la Liga de Campeones.



EFE