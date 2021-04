¡Se rompió el hechizo! M. City castigó a Dortmund y jugará semifinales

El equipo alemán buscaba la remontada frente al Manchester City, de Pep Guardiola, que había sacado una luz de ventaja en la ida. De hecho se ilusionaron. Dortmund sorprendió con un gol en la etapa inicial, que los situaba en la semifinal, gracias al gol marcado en la ida. Los ingleses reaccionaron y en el complemento remontaron. Riyad Mahrez, de penalti, y Phil Foden, se encargaron de sentenciar el 1-2 (2-4 en el global).



Después de cuatro ediciones quedando eliminados antes de la fase semifinal, al fin el equipo de Guardiola rompió el hechizo. Dortmund trató pero no le alcanzó para sumarse a la lista de amarguras del City, que no había podido con Mónaco (octavos), Liverpool, Tottenham y Lyon, en cuartos.

A la altura del minuto 15, después de una acción rápida de Erling Haaland por izquierda, Jude Bellingham tuvo un remate frontal que no dudó en mandar al fondo. Todo se dio después de un mal rechazo de la defensa, que capturó el jugador de 17 años; se giró y con el botín derecho remató a la escuadra. El portero Ederson Moraes trató de reaccionar, pero no pudo detener el violento zapatazo.



City despertó con el "sacudón" alemán pero no consiguió llevarse la paridad al descanso. A los 24', Kevin de Bruyne estrelló una pelota en el travesaño, después de un robo de balón y un disparo frente al arco. Ocho minutos después, Bellingham salvó de la línea un remate de Riyad Mahrez.



Cuando transcurría el minuto 6 del segundo tiempo, Emre Can se equivocó con una mano en el área, después de una pelota que levantó Phil Foden. Esa situación terminó desequilibrando todo y tiñó la historia de celeste. El encargado de marcar el empate desde los 11 pasos fue el francés Riyad Mahrez, quien definió potente a media altura. ¡Nada pudo hacer Marvin Hitz!



El equipo de Guardiola se montó en el partido y empezó a generar riesgo constante en predios del Dortmund. Kevin de Bruyne probó los reflejos del arquero, quien tuvo que sacarla al córner. Allí nació el segundo gol del City. Jugada preparada, cobro en corto y Phil Foden, quien recibió llegando al área, sacó un zurdazo pegado al palo de Hitz, que puso a temblar las piolas.



Al final, el equipo inglés se quedó con el pase a la semifinal, después de ganar con el mismo marcador, tanto en la ida como en la vuelta. De esta manera se instala en la siguiente fase junto a PSG, Chelsea y Real Madrid, que eliminaron a Bayern Munich, Porto y Liverpool.