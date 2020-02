Juventus quiere la Champions: visita a Lyon, su primer obstáculo

Juventus no gana la Champions League desde 1996. Ese sueño de levantar la Orejona cumple 24 años, pero con Cristiano Ronaldo a bordo, el club italiano se ilusiona con cortar la racha y coronarse en Europa. Es así como este miércoles, la ‘vecchia signora’ afrontará su primer obstáculo en las rondas de ida y vuelta, visitando a Lyon en el primer partido de los octavos de final.

Tras ganar cinco títulos ligueros y quedarse dos veces a las puertas del triunfo en la Copa de Europa, con finales perdidas frente al Barcelona en 2015 y el Real Madrid 2017, bajo la gestión de Massimiliano Allegri, el Juventus apostó por un cambio de filosofía y se encomendó al más ofensivo Maurizio Sarri. Una apuesta que hasta este momento ha funcionado a nivel de resultados, con el liderato liguero y buenas opciones de alcanzar la final de la Copa Italia, pero todavía poco brillante a nivel de juego.



Juventus cuenta con Cristiano Ronaldo, quien lleva once partidos consecutivos marcando en la Serie A e igualó el récord del argentino Gabriel Omar Batistuta y del italiano Fabio Quagliarella, con la posibilidad de batirlo el próximo domingo en el Derbi de Italia contra el Inter de Milán, tercero. En total, firmó 21 dianas en la Serie A y, entre todas las competiciones, lleva 19 goles en los últimos 15 partidos. Será él el líder de la delantera junto al argentino Paulo Dybala y, con toda probabilidad, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado.



El gran ex, el bosnio Miralem Pjanic, será el cerebro del centro del campo, con el francés Blaise Matuidi y uno entre el galés Aaron Ramsey y el uruguayo Rodrigo Bentancur, mientras que en defensa debería ser titular el holandés Matthijs De Ligt junto a Leonardo Bonucci.



Enfrente, el Juventus tendrá a un Lyon que tiene los nervios a flor de piel debido a que está viviendo una de las temporadas más convulsas de los últimos años. La victoria el pasado viernes en Metz (0-2) sirvió al equipo francés para seguir soñando con una remontada en la clasificación de la liga francesa que le permita regresar la próxima campaña a la Liga de Campeones. Pero no disipó las dudas que atenazan su juego.



Todo indica que Rudi García, que tomó las riendas del equipo el pasado octubre tras el despido de Silvinho, va a tratar de colocar en el campo el mismo sistema, un 3-4-3, repitiendo con Denayer, Marcelo y Marçal en la zaga. El centro del campo quedaría reforzado con Tousart y Aouar por delante de la defensa y dos carrileros, Dubois y Cornet. Con esta mayor concentración de jugadores en la segunda línea, García tratará de aislar a los dos probables puntas juventinos Dybala y Cristiano Ronaldo.



Alineaciones probables

Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé, Terrier.



Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Álex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Cuadrado.



Árbitro: Jesús Gil Manzano (España).



Hora: 3:00 p.m.