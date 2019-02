Barcelona, ante una prueba de fuego en Lyon para despejar la Champions

En el primer partido determinante del curso europeo, el FC Barcelona precisa reivindicarse este martes en Lyon frente al Olympique, donde necesita cimentar sus opciones en la 'Champions', su gran apuesta de esta temporada.



Será un duelo de octavos de final entre los dos únicos que quedan invictos en la competición.



El Barça firmó una primera fase de calidad, con victorias en Wembley frente al Tottenham (2-4), en Eindhoven (1-2) y dejó escapar la victoria en el campo del Inter de Milan (1-1) cuando tenía el partido ganado.



En casa, sumó los tres triunfos posibles. Los de Bruno Genesio han ganado uno y empatado los cinco siguientes. Se impusieron frente en Manchester ante el City (1-2) y después resolvieron sus partidos ante el Shakthar Donetsk y el Hoffenheim con empates, en casa y fuera, mientras que también empató en casa ante el City.



La asignatura pendiente del Barça es su falta de fiabilidad como visitante en eliminatorias. En las últimas cinco ha conseguido un empate y cuatro derrotas. Su último triunfo en eliminatorias data de febrero de 2016 cuando ganó 0-2 a domicilio al Arsenal.



Los catalanes han superado los once últimos enfrentamientos de octavos de final -no falla desde la temporada 2004/05- y el OL se le da bien, ya que nunca ha conseguido derrotarlo en los seis partidos disputados: una eliminatoria (octavos de final 2008-09: 1-1 en Lyon; 5-2 en el Camp Nou) y cuatro partidos en la fase de grupos.



Para este martes, pese a la inclusión en la convocatoria de Samuel Umtiti, no se espera que el francés y ex-Lyon juegue. Tampoco se hace ilusiones el colombiano Jeison Murillo, quien viajó con el equipo y esperará en el banquillo de suplentes.







Tres son las dudas de Ernesto Valverde, una en cada línea. En defensa, todo apunta a que Nelson Semedo será el lateral diestro en lugar de Sergi Roberto; en la media Arturo Vidal será el sustituto del lesionado Arthur Melo y delante, seguramente Ousmane Dembélé será quien parta de salida en la posición que ocupa en los últimos partidos Coutinho.



Que la Champions es una prioridad para el Barça este año quedó demostrado desde el día de la presentación del equipo. Entonces Leo Messi recordó que la Champions es "esa copa tan linda y deseada por todos" y a partir de ese momento, todos los azulgrana tuvieron claro por donde iban los tiros.







Olympique Lyon, un 'matagigantes'



El Lyon afronta el duelo contra el Barcelona con la ilusión de que se ha labrado una reputación de "matagigantes", pero con la duda que genera el no poder contar con su estrella, el atacante Nabil Fekir, sancionado.



Los de Bruno Genesio han logrado esta temporada elevar su nivel cada vez que enfrente tenían a un rival de talla, ya fuera el Olympique de Marsella, el Manchester City de Pep Guardiola o incluso el todopoderoso París Saint-Germain que en su estadio sufrió la primera derrota liguera del curso.



El referente en la capital del Ródano es el doble duelo contra el City, que se saldó con un triunfo en Manchester y un empate en su estadio, lo que facilitó su clasificación para los octavos. Ahora, son conscientes de que tendrán que repetir esa gesta, que en cada ocasión contó con el concurso decisivo de un Fekir que purgará una sanción.



El equipo se ha conjurado para no tirar en la ida la eliminatoria y volver a contar con su estrella en la vuelta, lo que pasa por maniatar a Lionel Messi, una obsesión en la pizarra de Genesio.



El técnico puede optar para ello por un 4-2-3-1, con el holandés Menphis Depay como enganche, un puesto en el que brilla cada vez que Fekir está ausente.



El internacional Tanguy Ndombele, que arrastra unos problemas, es duda, aunque todo apunta a que obrará como mediocentro defensivo en el once de salida, algo que no tiene tan claro el defensa Jason Denayer, que puede verse obligado a dejar su puesto en la zaga a Marçal.



Alineaciones probables



Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer o Marçal, Mendy; Ndombele, Tousart; Cornet o Traoré, Depay, Aouar; Moussa Dembélé. FC



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Dembélé. Árbitro: Cüneyt Çakir (TUR)



Estadio: Groupama Stadium de Lyon.

Hora: 3:00 p.m. hora colombiana