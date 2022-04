Luis Díaz lidera agenda de colombianos por el mundo: vienen partidazos

La semana que se inicia será definitiva para varios colombianos en el exterior, especialmente para quienes compiten Europa, Conference y Champions League, torneos que entregarán clasificados a semifinal. También habrá acción en Libertadores y Copa Sudamericana. FUTBOLRED lo programa con estos atractivos partidos, así que agéndese desde ya.

Lunes, 11 de abril



12:15 pm | Al Rayyan (James Rodríguez, lesionado) vs Al-Hilal (Gustavo Cuéllar)

Liga de Campeones AFC



9:00 pm | Pachuca (Óscar Murillo, Yairo Moreno, Geisson Perea, Avilés Hurtado) vs Tijuana

Liga de México





Martes, 12 de abril



5:15 pm | Colón vs Cerro Porteño (Rafael Carrascal)

Copa Libertadores – Fecha 2



5:15 pm | Deportivo La Guaira vs Ceará (Steven Mendoza)

Copa Sudamericana – Fecha 2



5:15 pm | Boca Juniors (Frank Fabra, Jorman Campuzano) vs Always Ready (Elkin Blanco, Mauricio Cortés, Alex Rambal, Gustavo Torres)

*Sebastián Villa, ausente por sanción

Copa Libertadores – Fecha 2



7:30 pm | Peñarol vs Olimpia (Sergio Otálvaro)

Copa Libertadores – Fecha 2



7:30 pm | Independiente (Andrés Roa) vs General Caballero

Copa Sudamericana – Fecha 2



7:30 pm | Flamengo vs Talleres (Diego Valoyes, Rafael Pérez y Emerson Batalla)

Copa Libertadores – Fecha 2



7:30 pm | Palmeiras (Eduard Atuesta) vs Ind. Petrolero

Copa Libertadores – Fecha 2



7:30 pm | Defensa y Justicia (Raúl Loaiza) vs Atlético Goianiense

Copa Libertadores – Fecha 2





Miércoles, 13 de abril



2:00 pm | Liverpool (Luis Díaz) vs Benfica

Champions League – Cuartos de final (3-1)



5:00 pm | Colo Colo vs Alianza Lima (Arley Rodríguez)

Copa Libertadores – Fecha 2



5:00 pm | Libertad (Daniel Bocanegra) vs Caracas

Copa Libertadores – Fecha 2



5:15 pm | Racing (Edwin Cardona) vs Cuiabá (Kelvin Osorio)

Copa Sudamericana – Fecha 2



7:00 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Deportivo Cali

Copa Libertadores – Fecha 2



7:00 pm | Mineiro (Dylan Borrero) vs América MG (Juan Pablo Ramírez)

Copa Libertadores – Fecha 2



7:00 pm | Club Nacional (Alex Castro) vs Estudiantes (Nelson Deossa)

Copa Libertadores – Fecha 2



7:00 pm | River Plate (Juan Fernando Quintero, Flabián Londoño) vs Fortaleza

Copa Libertadores – Fecha 2



7:30 pm | Junior vs Fluminense (Jhon Arias)

Copa Sudamericana – Fecha 2



8:05 pm | Guadalajara vs Monterrey (Stefan Medina)

Liga de México





Jueves, 14 de abril



11:45 pm | Atalanta (Luis Muriel, Duván Zapata) vs RB Leipzig

Europa League – Cuartos de final (1-1)



2:00 pm | Slavia Praga vs Feyenoord (Luis Sinisterra)

Conference League – Cuartos de final (3-3)



2:00 pm | Rangers (Alfredo Morelos, lesionado) vs Braga

Europa League – Cuartos de final (0-1)



2:00 pm | FC Barcelona vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Europa League – Cuartos de final (1-1)



5:00 pm | Athletico Paranaense (Nicolás Hernández) vs The Strongest (Jair Reinoso)

Copa Libertadores – Fecha 2



5:15 pm | Sao Paulo (Andrés Colorado) vs Everton

Copa Sudamericana – Fecha 2



7:00 pm | Vélez vs Bragantino (César Haydar)

Copa Libertadores – Fecha 2



9:00 pm | Emelec (Alexis Zapata) vs Deportivo Táchira (Edisson Restrepo)

Copa Libertadores – Fecha 2



9:00 pm | Atlas (Camilo Vargas, Julián Quiñones) vs Mazatlán

Liga de México