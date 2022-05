Díaz, la llave: ¡Liverpool remonta y es finalista de Champions League!

¡Llegó el comandante y mandó a parar! Así aterrizó Luis Díaz en la semifinal de la Champions League, cuando más sufría su Liverpool, y así cambió toda la historia y encaminó la final de la Champions League, gracias a una victoria contundente pero muy sufrida contra Villarreal.

Era un 2-0 antes de Díaz y fue un 3-2 (5-2 global) con él dentro el campo: oye Klopp, no le busques pelo negro al gato blanco, el titular de tu tridente es el colombiano.



"Sabemos que podemos sufrir" decía Klopp en la previa de la semifinal. Lo que no sabía es que fuera tan temprano: Villarreal, como se esperaba, se fue encima con el pitazo y apenas a los 3 minutos encontró premio: buen toque de banda a banda, pase a Estupiñán, fenomenal servicio de este hacia atrás -sorprendiendo a espaldas de Robertson- y Dia apareció al medio para definir arriba, impecable. Estallaba el estadio, todo vestido de amarillo. La ventaja de los rojos era ahora de un solo gol.



Y lo difícil es que tardó en encajar el golpe el Liverpool, increíblemente impreciso en el pase en la salida, mucho mérito de una marca aplicadísima de Villarreal. El único asomo de reacción fue un tiro de Thiago que se invalidó por falta que no era de Keita y de ahí en más, fuera del circuito Jota, Salah y Mané, todos incapaces de tocar la pelota con la precisión usual.



No encontró nunca la ruta el equipo de Klopp y el castigo fue un puñal al corazón a los 41 minutos: gran centro al área de Capoue (otra vez madrugaron a Robertson), Alexander-Arnold no atacó nunca la posición de Coquelin y de cabeza vino el 2-0, el que empataba la llave 2-2. Premio muy justo para el partidazo que jugaban los españoles, duro golpe de realidad para los ingleses, desconocidos en La Cerámica.



Pero vino el descanso, el ajuste de Klopp y la primera decisión: Luis Díaz en lugar de Jota. Y se fue acomodando el rojo con el colombiano, y llegó un primer postazo de Alexander-Arnold, una pirueta del guajiro que le salió desviada y Liverpool fue recuperando su memoria hasta que a los 61 vino Fabinho en el error de Rulli y entre las piernas le marcó el 2-1. Primer aviso de resurrección.



Después, el show de Díaz, el que está en esos romances con la Champions en los que todo le sale lindo: a los 67 llegó lo suyo, tras un gran centro de Alexander-Arnold y una definición de cabeza no espectacular pero sí precisa para el 2-2 parcial. Fin del pánico en la casa roja y cuenta 2-2.



Y entonces se tomaron todos confianza y vino Mané a los 74 para clavar el 2-3, el de la remontada y el de la lleve 2-5. Acabaron con diez los españoles, agotados del cuerpo y de la cabeza. Normal. Era lo que decía el libreto original, que ganaran los favoritos, pero todo se abrió de cuenta de un colombiano más titular que nunca, más inspirado que nunca, más fijo que todos los fijos de ahora en más.