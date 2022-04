Díaz y dos armas humeantes: secreto de Klopp en semifinal de Champions

Muchos se intimidan cuando tienen tanto entre las manos, otros tienen el don de darle la medida justa. Ese es el chiste de Jürgen Klopp, el gran administrador de una de las mejores plantillas de fútbol del mundo.

Ahora que Liverpool tiene en frente el reto de la semifinal de la Champions League, de nuevo su talento para usar todo el recurso del que dispone, dando importancia a todo y a todos por igual, se pone a prueba. El rival se llama Villarreal y el duelo de ida, este miércoles (2:00 p.m.) en Anfield, está lejos de ser un trámite.



Primero, por un detalle estadístico: los equipos españoles sumaron en dos de cada tres visitas que hicieron al campo sagrado de los 'reds' y en 21 encuentros celebrados allí, ganaron 6, empataron 8 y perdieron 7. Allí supieron ganar Celta, Valencia, Real Madrid y el Atlético (2020), aunque allí también mordieron el polvo los 'merengues' (4-0 en Champions de 2009) y FC Barcelona por 4-0, en la inolvidable semifinal de 2019.



Después, el detalle no menor de un Villarreal que viene de dejar en el camino -contra todo pronóstico- al Bayern Munich y Juventus y que va a exigir al máximo a un equipo que no se siente favorito, aunque el universo le grite lo contrario.



El vaso medio lleno: en siete días el equipo de Klopp derrotó a tres de sus mayores rivales al vencer, nada menos que Manchester City, Manchester United y Everton, que es rival de patio aunque ahora discuta el descenso. Medio vacío? Firmino sigue ausente por lesión y Tsimikas no apareció en la última práctica. Son nombres importantes para el ataque.



Pero quedan los demás y entre ellos, Luis Díaz. "Parece entenderse con los otros atacantes, siempre ha sido un frente de tres con el Liverpool, pero ahora son cinco", decía recientemente uno de los muchos críticos, sorprendidos por su talento. Y es que Díaz es un arma lista para ser utilizada: si no está Firmino permite explotar la banda izquierda con Mané apareciendo como número 9, si el senegalés falla -pasó en el último derbi- se entiende a la perfección con Jota y, si acaso ese plan no se puede implementar, entonces se convierte en fórmula para que Salah descargue desde la otra punta, para sorprender y castigar antes que el rival pueda notarlo. Es la pieza que encaja en más de un lugar del rompecabezas.



Una segunda arma, a veces no tan notoria pero muy efectiva, es Thiago Alcántara. Lo suyo es la sorpresa desde el medio campo, el pase preciso, el corte elegante y el balón filtrado que siempre va a los de su misma camiseta. Es asombrosa la sincronía con la que sus pies siguen a su cerebro. Klopp supo esperar a su adaptación, que tomó mucho tiempo, a su recuperación de lesiones, supo ser paciente y como premio tiene la brújula en el campo que casi nunca se equivoca. Otro acierto a la lista.



Y una última bala en el tambor: el ataque por los costados. Cuando todo falla, cuando están tan cubiertos los del tridente que no hay certeza en el pase que los alcance. siempre estarán Alexander-Arnold y Robertson, los que abren el juego y los que finalizan, los que son pelota quieta pero también pase profundo, los que cuando nadie lo espera, también hacen daño.



Así sabe Klopp que hace daño. No porque lo imagine sino porque lo ha visto funcionar. Que venga Villarreal. Es hora de probar la colección de armas humeantes.