Manchester City vs Bayern, la llave de las palomitas en Champions

La Champions League no decepciona nunca a la hora del espectáculo y en los cuartos de final eso está garantizado.

El sorteo de este viernes dejó llaves imperdibles y un duelo que concentra la atención: Manchester City vs Bayern Munich, dos nóminas muy potentes, que tiene muchos detalles atractivos.



El primero, sin duda, el morbo de Pep Guardiola, DT del City, cruzándose en el camino de Bayern, su ex club, con el que fue rotundamente exitoso.



Pero también será el momento de Haaland, el androide, de enfrentar al diverso y productivo ataque alemán, al que conoce bien por su paso en el Borussia Dortmund.



El caso del Bayern es el camino siempre difícil, pues en octavos tuvo que cruzarse con PSG y Messi y Neymar y Mbappé y aún así lo dejó en el camino. Los alemanes siempre saben cómo tumbar gigantes.



No deja de ser curioso que el Real Madrid tiene de nuevo un camino sencillo, al menos en el papel, pues Chelsea será su oponente, un club que no llega en el mejor momento, que ha sido irregular en la temporada y ya no parece tan amenazante. Claro, es fútbol y es un equipo con figuras el inglés, caso de Enzo Fernández, pero no parece la llave más difícil.



Otro detalle clave es el cruce entre equipos italianos Milan vs Napoli, que depara un equipo de ese país en semifinales y que puede ser un renacer para el equipo de Pioli, el segundo más ganador en la historia de la Champions (14 títulos) después del Madrid (21).​



​Estas son las llaves definitivas:



Real Madrid vs Chelsea

Manchester City vs Bayern Munich

Inter de Milan vs Benfica

Milan vs Napoli



Vale recordar que los duelos son el martes 11 y el miércoles 12 de abril por la ida y el 18 y 19 del mismo mes, la vuelta. Las semifinales serán los días 9/10 y 16/17 de mayo y la final el sábado 10 de junio en Estambul, Turquía.