Real Madrid noqueó a Liverpool: impresionante remontada 2-5 en Anfield

Sin que suene a frase de cajón, el duelo entre Liverpool y Real Madrid, resultó ser todo lo que prometía: una final adelantada. Los protagonistas de la pasada edición en Saint-Denis, no decepcionaron y en un entretenido partidazo firmaron un 2-5.



Los 'Reds' empezaron ganando con goles de Darwin Núñez y Mohamed Salah, pero no contaron con que la jerarquía merengue aparecería para arruinarles la fiesta en Anfield. Ahora le pusieron todo cuesta arriba, de cara al juego de vuelta en octavos de Champions League 2022/23.



Real Madrid se apuntó el triunfo con dobletes de Vinicius y Benzema, y anotación de Militao. 'Vini' fue la gran figura del partido, pues además dio una asistencia. Victoria que acerca al campeón defensor a los cuartos de final.

Liverpool intentó poner contra las cuerdas al Madrid muy temprano. Al primer minuto, Cody Gakpo avisó tras un error de Eduardo Camavinga en la salida. El neerlandés se resbaló en el área y se perdió una buena opción de irse en ventaja.



Sobre los 4 minutos, Darwin Núñez encajó el primero para los 'Reds'. Todo se dio tras un pase filtrado de Mohamed Salah y una impecable definición de taconazo, con la que el uruguayo dejó sin opciones a Thibaut Courtois.



El equipo de Jurgen Klopp pasaba su mejor momento en el partido y sobre los 12' de juego, se apuntó con una nueva chance a través de Salah. El egipcio encaró y superó a varios rivales para meterse al área y sacar un zapatazo ajustado sobre el vertical izquierdo de Courtois.



Sin embargo, Salah no dilapidó la otra chance que tuvo. Transcurría el minuto 15 cuando aprovechó un error defensivo del Madrid y marcó el 2-0. Todo se dio tras una jugada hacia atrás de Dani Carvajal y un mal despeje de Cortouis, quien se excedió en el control y terminó perdiendo la pelota. Un doloroso segundo gol para los merengues.



Mientras Liverpool tomaba distancia en el marcador y dejaba la sensación de ser amplio dominador, al Real Madrid no le funcionaban las conexiones y sufría más de la cuenta. A los 21' llegó la sacudida a través de Vinicius, quien definió a lo brasileño. Se inventó una pared con Karim Benzema y sacó un derechazo cruzado que entró por el ángulo.



Antes de irse al descanso, y después del forzado cambio de David Alaba por lesión, los de Ancelotti pusieron el 2-2. Terrible error de Alisson a los 35', cuando quiso devolver el pase a Joe Gómez y se encontró con Vinicius, quien se lanzó con todo a la presión y metió la pierna para su doblete.



El segundo tiempo fue todo para el Madrid. Liverpool no consiguió reponerse y los errores defensivos fueron más evidentes. En 2 minutos del segundo tiempo, aprovechando una desatención en marca, Eder Militao apareció completamente solo y conectó de cabeza en un tiro libre -cerca al córner- que levantó Luka Modric.



El cuarto fue obra de Benzema. A los 56', después de una combinación con Rodrygo, el goleador sacó un disparo frontal que se fue al fondo con el ligero desvío de Joe Gómez. Alisson no lo vio venir. Diez minutos más tarde el mismo Benzema amplió la cuenta, sentenciando el 2-5, después de un contragolpe que inició Modric y que tras la asistencia de 'Vini' la mandó al fondo tras eludir a Alisson.