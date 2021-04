¡Sin despeinarse! Real Madrid supera a confuso Liverpool y a semifinal

Pudiéramos seguir de aquí al domingo viendo el mismo espectáculo en Anfield: un Liverpool sin chispa, chocando una y otra vez contra un muro; un Real Madrid sin prisa, cómodamente atrincherado, viendo sufrir a su rival. Así se firmó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Cada tiempo fue igual: dos buenos arranques del equipo de Klopp (el de la necesidad tras la derrota 3-1 en la ida) y dos muy malos finales, plenos de confusión y estrategias predecibles, para acabar en un 0-0 que solo premió al Madrid, al 'Champions League Team'.



Amanecía el partido, no habían pasado 5 minutos, y los de rojo eran por momentos, los de antaño: puro vértigo y ya Courtois tenía que sacarle a Salah la primera pelota de gol. ¡Suerte que tiene buen juego con las piernas! Otro mano a mano, otra salida por banda de Mané y se jugaba, como era de esperarse, solo en campo blanco.



Pero sabía esperar el Madrid y Modric llevaba a los suyos por primera vez a predios de Alisson Becker... sin éxito.

A los 10 minutos era Milner el que obligada a la volada de Courtois y entonces empezaba a faltarle energía al trepidante inicio del local.



A los 18 le contestaba el blanco con Benzema, que la estrellaba en el palo, la mejor opción de todo el juego para el equipo 'merengue'.



De color naranja era la tarjeta amarilla que le mostraron a Casemiro por la durísima entrada a Milner y demoraría Liverpool hasta los 39 minutos para volver a inquietar a Courtois con un remate apenas por arriba de Salah, justo antes del gran desperdicio de Wijnaldum, quien entró muy abajo a la pelota y mandó al cielo la pelota cuando estaba justo frente a Courtois... ¡con razón se lamentaba con el alma!



Se caía solo Mané en la llegada a los 46 (no era penalti) y salía invicto el Madrid, a pura cabeza fría, de los primeros 45 minutos.



Y era algo parecido la película del segundo tiempo, con Firmino, Thiago y Salah -siempre el egipcio- jugados buscando el gol de la motivación, con hasta 8 de blanco en su área, muy encerrado pero tranquilo gracias a la imprecisión y la ansiedad de su rival, que no llegaba tan limpio.



Pero estaba muy jugado Liverpool y eso era una invitación para el veloz Vinicuis, quien a los 64 se fue a campo abierto pero perdió contra Allison Becker, quien le salió primero a él y luego a Benzema en el rebote para defender su arco. Otra vez lo tuvo el francés a los 80, pero le entró mal a ese cabezazo.



No eran pocos los que extrañaban el atrevimiento de un PSG que tenía ventaja o la efectividad y entrega de un Bayern que rozó la hazaña, todo apenas 24 horas antes, pues en Anfield era todo aguante, todo resistencia, todo calentura en los de rojo y desesperante paciencia en los de blanco.



Habrían jugado tres días con ese libreto sin que llegara a inquietarse nadie, especialmente un Zidane, más que satisfecho de haber pasado toda la llave sin haber sufrido nunca la clasificación a la semifinal a pesar de sus sensibles bajas.



Ahora el rival será el Chelsea y eso exige otra preparación, idealmente con todos recuperados y a tope. Damas y caballeros, con ustedes el Madrid y el torneo hecho a su medida, capítulo 5925...