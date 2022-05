Liverpool vs Real Madrid: la final también se palpita en sus himnos

La final de la UEFA Champions League será el momento crucial, para poner fin a una temporada llena de emociones, goles, momentos épicos y que quedarán en la retina de los aficionados del mundo fútbol. Uno de los eventos más importantes del deporte se resume en 90 minutos, pues la orejona es la obsesión de todos.

Liverpool y Real Madrid, enfrentados en un duelo que da para hablar de dos equipos con historia, grandeza y tradición en la Champions League. Saben qué es ganar la competición, además, con la casualidad de que ya se han enfrentado en esta fase y que París, ha sido una ciudad que les ha dado alegría a ambos.



Desde las nóminas, aficionados, tácticas y demás aspectos, se puede analizar este duelo. Incluso, desde la música. Este sábado, el Stade de France, será testigo de cantos al unísono de los hinchas españoles y británicos.



Anfield, Liverpool y sus aficionados se conectan por una canción, que en la cultura futbolera, es de las más representativas. You’ll Never Walk Alone será sin duda, un grito de batalla para los hinchas rojos, que llevan con esta tradición cerca de 60 años. La canción fue compuesta por la banda Gerry and the Pacemakers, en 1963. Inmediatamente salió, Anfield la hizo su himno, siendo entonada en cada partido.



Los aficionados blancos tampoco se quedan atrás y esperarán entonar la famosa Hala Madrid y Nada Más. Pese a ser una canción reciente, sus notas son llamativas y gustan. Además, el Bernabéu la entona partido a partido, incluso, cuando los blancos anotan un gol en su casa.



La canción se hizo, inicialmente, en el 2014, luego de que el club conquistara la recordada décima, con la participación de todo el plantel del Madrid, cantándola, junto al productor RedOne. Para el 2016, en una nueva conquista, los jugadores y Plácido Domingo, cantaron la versión opera, que eriza a todos los aficionados blancos.