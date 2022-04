Liverpool, con Díaz, hace su deber: lección a Villarreal en Champions

Menos pirotecnia, mismo resultado: Liverpool ganó un partido más en su serie de finales, no decepcionó en Anfield y encaminó su historia en un torneo de los tres a los que está aspirando. Se dice fácil pero es toda una gesta cada presentación, una grata lección de fútbol, felizmente con un toque colombiano.

El equipo de Klopp se impuso por 2-0 contra Villarreal en la ida de la semifinal de la Champions League, y dejó escrita una parte de la novela que espera terminar en París. Con todo salió aliviado el equipo español, que plantó cara por buena parte del duelo y sintió que, en todo caso, no todo está dicho, pues cierra en su patio esta llave.



Un arranque medio lento proponía Villarreal en Anfield, hasta que Salah rompía el tedio a los 11 con un pase perfecto al que Mané no le pudo entrar para abrir el marcador. A los 13 se animó Díaz en una rápida acción que controlaba el arquero Rulli y entonces los rojos pisaban el acelerador, finalmente, a petición del público.



Pero estaba tan bien plantado el submarino amarillo que no había por dónde entrar y, salvo la asistencia de Mané a Salah que salió muy elevada, parecía que la única opción era lo que intentaba Díaz a los 30: potente remate cruzado que otra vez le adivinó Rulli, bien ubicado. Era por ahí...



Una más tendría Mané apenas rozando el poste y otra Salah en gran jugada de Alexander-Arnold, hasta que Thiago tuvo la más clara, un remate de afuera que se estrelló en el palo. Sí, mucho insistió el local pero salieron no solo vivos, que no era poco, sino hasta sonrientes los de amarillo al descanso.



Quiso Fabinho pero Van Dijk se lo arruinó en el fuera de lugar, metió un cabezazo Díaz y entonces, la justicia del gol: El remate de Henderson por la banda derecha rozo a Estupiñán y sobró para el portero para el 1-0 a los 53. Que diga la estadística 8autogol' no le restaba dicha a Anfield.



Y entró el primero y por ahí todos los demás: Mané castigó a los 55 a Rulli en una sutileza de Salah pra el 2-0, que era más reflejo de lo que pasaba en la cancha desde el pitazo.



¿Tranquilidad? ¡Nadie sabe de eso en el equipo de Klopp! Se animó Alexander-Arnold, Salah de nuevo y a Robertson le anularon una joya a los 63 por fuera de lugar. El gol es gasolina para el rojo: fenomenal fue el intento de Van Dijk que salvó Rulli, apareció Díaz con un remate apenas pegadito al palo, Fabinho fabricó una más que el egipcio no pudo embocar... No había pausa.



A los 73 intervino Klopp con sus cambios: se fue Mané, siguió Díaz en el campo, aunque no sería por mucho, pues lo reemplazaría Origi a los 80, justo después de un tiro desviado al arco de Villarreal. Despiés, había que respirar un poco, el pie soltó el acelerador y se entendió que la tarea estaba hecha.



El libreto al final no se movió, Liverpool ganó e hizo su tarea, pero quedó la sensación de una ventaja que pudo ser más amplia, considerando el dominio en Anfield y que la llave cierra en campo ajeno. Total, nueva victoria, nueva clase de fútbol otra vez del maestro Klopp y sus impecables intérpretes. Ahora, pausa a la Champions y a atender los demás frentes. No es sencilla la factura que pasa el éxito.