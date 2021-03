Klopp no teme: afortunado por un Real Madrid ‘sin Cristiano ni Bale’

Hace nada que salieron los cruces de la Champions League y las repercusiones a nivel mundial están generando un eco tremendo.



Justamente sobre lo anterior, Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, habló sobre el cruce contra Real Madrid y apuntó que aunque ya no estén Cristiano Ronaldo ni Gareth Bale, siguen jugadores como Sergio Ramos, Luka Modric y Toni Kroos.



El alemán habló por primera vez tras conocer que se medirán al Real Madrid por un puesto en las semifinales de la Liga de Campeones.

"Es emocionante. Obviamente es un cruce complicado, pero estoy bien porque si veías a los otros equipos pensabas "oh dios mío", porque todos son fuertes y tienen calidad", dijo Klopp a los medios del Liverpool.



"Hace solo dos años que nos enfrentamos a ellos y fue una noche dura, así que tener la oportunidad de jugar contra ellos de nuevo es bueno", recordó, con la final de la Champions de 2018 en la cabeza.



"Con el Liverpool solo hemos jugado una vez contra ellos, pero siempre es difícil. Creo que es la primera vez que me enfrento a ellos sin Cristiano y sin Bale, pero obviamente Ramos sigue, Varane sigue, Kroos sigue, Modric, Casemiro, Carvajal, Benzema...", mecionó.



"Y varios jugadores jóvenes también. Lo espero con muchas ganas", añadió el germano.



Klopp también trató el tema de la posible sede para la ida, con la posibilidad de que el partido no se juegue en Madrid, como ya le ocurrió al Chelsea y al Atlético de Madrid, que tuvieron que jugar en Bucarest: "No sabemos dónde jugaremos, pero está bien. Si es en Budapest (donde el Liverpool jugó en octavos) estará bien. El partido de vuelta espero que sea en Anfield, eso sería genial".