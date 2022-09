Klopp reveló charla en camerino de Liverpool: ¿se sintió aludido Díaz?

Liverpool logró, in extremis, una victoria 2-1 que le ayudó a corregir el rumbo en Champions League y a ganar tranquilidad para seguir afinando una máquina que, a pesar de todo, sigue mostrando fallas.

Un gol de Salah y uno, a los 89 minutos, de Matip, aseguraron tres puntos vitales después de la goleada contra Napoli (4-1) que sembró dudas sobre el presente y el futuro del equipo.



En general, Liverpool atacó más veces pero Ajax, siempre que aceleró, hizo ver mal a la zaga roja. Eso también lo vio Jürgen Klopp, quien reveló lo que se habló en el intermedio, cuando juego estaba empatado 1-1.



“La historia del juego es típica, no para nuestra temporada hasta ahora porque normalmente estamos 1-0 abajo, más por la situación en la que estamos... Hicimos muchas cosas buenas y jugamos un muy buen juego. , tuvimos algo así como 25 tiros, lo cual es bueno contra un equipo fuerte, lleno de confianza, absolutamente convencido de su forma de jugar, y les causamos muchos problemas. Nuestra presión alta fue buena, la presión del medio campo fue buena. Podría haber sido mejor en momentos, pero en general fue bueno. Y luego, 1-0 arriba, concedes con la primera oportunidad del oponente el empate. Eso es lo que quiero decir, es típico, un revés adecuado. La reacción estuvo bien, no perfecta pero sí. En el descanso les dijimos a los chicos que después del gol nuestra presión no era tan convincente como antes".



El DT contó cómo el plan se modificó: "habría más Estaba claro que teníamos que seguir jugando al fútbol porque para el Ajax era muy difícil defendernos, tenían que trabajar mucho. Inmediatamente después del medio tiempo, vio que había un poco más de agresión de su lado, pequeñas faltas, no faltas duras, sino interrupciones. Pero lo hicimos muy bien, tuvimos estas jugadas a balón parado rápidas, reinicios rápidos con Thiago donde tratamos de sacar ventaja en estos momentos. A veces tienes que esperar un poco más, pero creo que nadie se sorprendió de que fuera una jugada a balón parado (el gol) porque nuestras jugadas a balón parado fueron realmente buenas esta noche y no tengo idea de por qué no anotamos antes con ellas. porque casi cada jugada a balón parado era una amenaza, si no me equivoco", añadió.



Sin duda que cuando habla de que la presión "pudo ser mejor" pasa por los atacantes, por un Salah que respalde mejor a Alexander-Arbold y no deje a los centrales tan expuestos en el retroceso o por un delantero centro que sea más el primer tapón. Por la banda izquierda, con Luis Díaz, puede tener mucha más tranquilidad dado el sacrificio que ofrece para obstaculizar al rival. Ahora, como antes, mandar a guardar cada peltoa de gol que le quede será suficiente para mantenerse sobre los 8 puntos de calificación.