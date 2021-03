Una Champions sin Messi ni Cristiano Ronaldo ¿Hace cuánto no pasaba?

La Champions League dejó esta semana dos grandes noticias: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quedaron afuera de la competencia en la temporada 2020/2021, con FC Barcelona y Juventus respectivamente. Paris Saint Germain y Porto se encargaron de firmar la eliminación de los clubes de las grandes figuras del fútbol mundial, que han dominado las grandes distinciones en los últimos 15 años.



En sus mejores años, Messi y Cristiano fueron campeones de Champions, también goleadores. Se repartieron los premios del mejor futbolista de cada año y sus cifras crecieron descomunalmente. Pero ahora, con 33 años paras el argentino y 36 para el portugués, la nueva normalidad indica el comienzo del fin de su era, de sus carreras, y la Champions también lo siente.



La máxima competencia de clubes en Europa no tendrá ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo en cuartos de final. ¿Hace cuánto no pasaba? El dato es sorprendente, hace 16 años no se veía una ronda de cuartos sin el argentino y el portugués. La última vez fue en la temporada 2004/2005: el Barcelona de Messi cayó en octavo con Chelsea; mientras que CR7 dijo adiós con Manchester United, enfrentando al AC Milan.