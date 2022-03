La fatal estadística de Messi que lo hace uno más en la Champions

Paris Saint Germain contrató a Lionel Messi para ganar la Champions League. ¿En serio PSG fichó a Messi para obtener la esquiva ‘orejona’? ¿Y es que no vieron las estadísticas para descifrar que viene en franca decadencia y que la competición europea ya no es su fuerte?



Todo parece que los dueños del PSG contrataron a Messi por mercadeo, por tener el orgullo de decir que fueron quienes se quedaron con el hombre más emblemático de los últimos 15 años del FC Barcelona, pero no se dieron cuenta que viene siendo uno más en las últimas ediciones de la Champions.



No es casualidad verlo triste, cabizbajo y yéndose de la Liga de Campeones de Europa en instancias anteriores a la final. El fracaso en su primera temporada en el PSG era de esperarse, pues esta es su séptima frustración consecutiva en la competición.



Así, es. Messi lleva siete fracasos al hilo en Champions y solo su inmenso talento había ‘tapado’ las pobres actuaciones suyas o de su respectivo equipo en Europa.



Desde que se coronó campeón en la temporada 2014-2015 con el FC Barcelona, ganándole la final a Juventus por 3-1, Messi no volvió a conocer la gloria en la Champions.



Hasta hoy, Messi suma 2 eliminaciones en octavos de final (2020-2021 y 2021-2022), 4 frustraciones en la ronda de cuartos (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020) y 1 en semifinales (2018-2019).



Además, en las últimas tres ediciones, solo ha marcado 13 goles, una cifra muy pobre, si se tiene en cuenta que en otras oportunidades marcó más de diez goles por campaña. Con PSG este año anotó 5 goles, la misma cantidad de anotaciones de su última temporada con FC Barcelona (2020-2021); mientras que en la 2019-20 solo consiguió 3 tantos.



Confirmado: la Champions está dejando atrás a Lionel Messi y su rica historia.