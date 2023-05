Lautaro Martínez cree en título de Champions: ‘Daremos lo máximo’

Inter logró derrotar por la mínima diferencia a Milan en la vuelta de las semifinales de la Champions League, donde en un partido poco atractivo en cuanto a juego, los nerazurri lograron ganar gracias a un gol de Lautaro Martínez sobre el final del juego.





Luego de finalizado el partido, Lautaro Martínez dio sus impresiones sobre la clasificación a la final que disputarán en Estambul y quedó ilusionado de ganar el título, pues viene de ganar el Mundial con Argentina, por lo que otro trofeo con su club en la máxima competencia internacional de clubes en Europa.



“Hay muchas cosas detrás de esta eliminatoria, hemos hecho un trabajo perfecto, todo el equipo. Siempre lo he dicho, cada vez que juego busco dar lo mejor, dar una mano y mejorar. Después del Mundial, jugar y ganar lo máximo para un jugador, sabía que teníamos una oportunidad importantísima de estar en un final y ahí estamos. Sea cual sea el rival, jugaremos como el último partido, hemos llegado hasta el final y tenemos que dar el máximo", dijo Lautaro Martínez.





De igual manera, habló de su gran temporada pese a que en Champions apenas tiene tres goles, rescató todo lo que ha conseguido a lo largo del 2022/23.



“Estoy pasando un gran momento física y mentalmente. Estoy muy bien. Mi familia me acompaña, mis amigos, la gente que me quiere ver bien y la gente del club desde el primer momento me ha hecho sentir como si fuera parte de esta familia desde chico. Y eso es muy importante", finalizó Lautaro.