Milner reveló las fuertes palabras de Messi en su pelea en Champions

Lionel Messi y James Milner tuvieron varios momentos tensos en la serie entre Liverpool y Barcelona. Los jugadores llegaron a encararse durante el partido de ida en el Camp Nou, lo que no se sabía eran las palabras que los jugadores se habían dirigido durante estos encontrones. Por esto el jugador inglés reveló lo que el argentino le dijo durante el altercado.

En una entrevista para el diario inglés "Daily Mail", James Milner asegura que admira a Lionel Messi y lo respeta por lo buen jugador que es: "Messi es un jugador increíble, defenderlo es muy complicado y a veces te hace ver como tonto".



Al ser preguntado por la situación en el partido de ida en el Camp Nou, aseguró que el argentino estaba muy molesto y llegó a dirigirle fuertes palabras: "me estaba hablando en español durante el partido y también cuando íbamos camino a los camerinos . Me llamó varias veces "burro" y estaba bastante molesto. Tengo entendido que burro es un animal pero, esta palabra también se utiliza cuando una persona va dando muchas patadas en los partidos. Messi dijo esto pero el no sabe que yo entiendo español y se algunas palabras".



"Durante el partido le pregunté si estaba bien, sin embargo, Messi estaba muy molesto. A tal punto que me preguntó si la falta que le hice fue por el túnel que me hizo cuando estaba en el Manchester City", aseguró Milner sobre su discusión con Messi.

El dia que Messi humillo a Milner y en la tribuna se agarraba la cabeza el actual DT del City pic.twitter.com/QWaonSfn5N — Messi 👑 (@lewanchope) 29 de mayo de 2017

Ante la pregunta de Messi durante el partido, Milner aseguró que no ha rencor en la cancha: “No debes tener miedo de hacer el ridículo ante él, yo lo he vivido... Ya me ha humillado y el vídeo se ha visto un millón de veces, pero no fui el primero y no seré el último. Ante jugadores así, debes hacerles saber que estás aquí y no dejar que hagan todo a su manera, tienes que intentar interrumpirlos, sin lesionarlos, por supuesto. Es parte del juego”.



Con estas declaraciones, Milner dejó ver que Lionel Messi estaba muy molesto en el juego de ida por la jugada en la que el inglés lo arrolló luego de que la pelota saliera del campo en el primer tiempo del compromiso.