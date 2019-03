Uefa explica porque no anuló el tercer gol de Ajax contra Real Madrid

En el partido que Real Madrid quedó eliminado de Champions League, luego de haber ganado tres veces consecutivas dicho torneo, la polémica llegó al minuto 62 con el gol de Dusan Tadic y su jugada previa en la que quedó la duda si el balón salió completamente del terreno de juego.

El encuentro tuvo que esperar unos minutos para que el gol fuera validado con ayuda del VAR. Luego de muchas incógnitas, la Uefa emitió un comunicado en el que aclara que el gol fue validado mediante la normativa que rige en el fútbol.



"No hubo evidencia concluyente de que el balón hubiera estado completamente fuera de juego desde todos los ángulos de video e imágenes que fueron analizadas cuidadosamente por el VAR. El árbitro asistente, que estaba perfectamente posicionado, confirmó la totalidad del balón no había cruzado completamente la línea lateral. Por lo tanto, no se requirió una revisión en el campo. En consecuencia, el árbitro tenía razón al no intervenir y permitir el gol", explicó el organismo.



Con este comunicado queda la certeza de que el tercer gol de Ajax fue validado por esta herramienta y que no se se reviso en la cancha porque el árbitro central no lo consideró.