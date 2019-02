La Uefa abre expediente a Sergio Ramos por forzar una tarjeta amarilla

Ocurrió el pasado 13 de febrero, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Ajax. Ramos vio la tarjeta amarilla sobre el final del encuentro con lo que quedaba suspendido para jugar el partido de vuelta y llegaría sin tarjetas acumuladas a enfrentar la siguiente ronda, en caso de que el Real Madrid avance. Después del encuentro el capitán del cuadro blanco entregó unas declaraciones en las que reconocía que había forzado esa tarjeta.

Por este motivo el Comité de Disciplina de la Uefa comunicó que se abrirá un procedimiento disciplinario al defensor madridista Sergio Ramos por "recibir una tarjeta amarilla a propósito". El máximo organismo del fútbol europeo, ya había anunciado haber abierto una investigación disciplinaria a Ramos, por las siguientes declaraciones:



"No te voy a mentir y viendo el resultado mentiría si dijera que no es algo que tenía presente. No es por subestimar al rival ni penar que la eliminatoria se ha pasado. Pero en el fútbol toca tomar decisiones complicadas".