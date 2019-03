La reacción del Barcelona al conocer su rival en los cuartos de final

Con mucha prudencia tomó el Fútbol Club Barcelona tomó el resultado del sorteo de los cuartos de final de la Champions League que determinó que enfrentará al Manchester United, que será local en la ida.

"Cada partido va a ser muy importante. Jugar en casa o fuera depende mucho del día, y muchas veces no te asegura nada. Hoy en día, con estos equipos, no hay nada garantizado”, dijo Amor.



El directivo catalán resaltó la ventaja que tiene empezar como visitante. “Está bien así, vamos primero a Mánchester a tratar de sacar un buen resultado. Creo que nunca hemos ganado allí. Ojalá saquemos un buen resultado para la vuelta”, señaló.



De avanzar, el Barcelona enfrentará al ganador entre Liverpool y Porto. “Si quieres ser campeón, te tienes que enfrentar a todos. No podemos estar pensando en semifinales. Tenemos que preparar el partido del United. Ha habido resultados y equipos importantes que han caído, como el Madrid o el Paris. Eso te demuestra la calidad de todos los equipos", concluyó.