Un mar de lágrimas: Neymar, impotente ante impecable dominio de Bayern

Lágrimas. No más sonrisas, no más fiesta, no más reguetón. Neymar lució inconsolable e impotente. Ni en su mejor versión logró ganar la Champions League. Y eso lo hundió en la tristeza.





El brasileño era la gran ilusión de PSG pero en Lisboa, en el cruce final contra un Bayern Múnich sin fisuras, simplemente no pudo ayudar. Y no fue solo su error, fue un mérito total de los alemanes. Esa es la realidad. Por eso, al dolor se sumó la impotencia.



En la final, pasarían 8 minutos hasta que aparecería para cobrar un tiro libre medio intrascendente.



Pacientemente esperará a los 18 hasta que le abrió espacio en la zona de Kimmich pero en el mano a mano le tapó con todo el cuerpo Neuer el ángulo



Después, cada arranque suyo era un sonido de alerta y los alemanes parecían sorprendidos por ese rol de falso 9, fuera del parea, arrastrando marca, despejando espacios para Mbappe y Di María por las puntas e incluso a Herrera para algún remate de afuera. Un Neymar jugando de Messi, lo que se podía ver en una final gracias al fracaso de su regreso al Barcelona.



Para el complemento, sin embargo, salió medio anestesiado, igual que sus compañeros y a los 59 vio cómo se adelantaban los alemanes con gol de Coman, lo que acababa siendo una prueba más de carácter en esta Champions League.



Y la opción clara de los 69 tuvo como protagonista a Di María, y luego fue Mbappé el que se animó a un error en campo ajeno del Bayern, y PSG pedía a gritos la chispa de Neymar, que estaba atrapada en la red de piernas que le armaba Bayern.



Ya no hubo tiempo, ni físico, ni aliento. Pero esa vez no hubo quién se lo reprochara. El propio Alaba fue a consolarlo en el campo, sus compañeros todos, pero su imagen, hundido en el banquillo, casi sin tener respiro en el medio de llanto, fue el recuerdo de su final de Champions League.