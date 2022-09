Kylian Mbappé no supera el llanto: recuerda su peor día en el fútbol

Para el Paris Saint-Germain, la gran ambición sale a la luz en cada temporada. Cuando está por empezar la Ligue 1, se empieza a especular que el cuadro parisino alzará el torneo local, y no solo el rentado francés, sino que arrasará con todas las copas nacionales. Sin embargo, el semblante es el mismo: quedan a deber en su máximo anhelo, alcanzar la Champions League.

No es solo la ambición del Paris Saint-Germain a nivel institucional, pues también es un logro que cada jugador se ha trazado en cada temporada. El no conseguir la prestigiosa Liga de Campeones ha culminado los ciclos de Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino. El estratega alemán estuvo cerca de alcanzar la gloria, pero el Bayern de Múnich se atravesó en el camino. Por perderla, los directivos cataríes decidieron echarlo. Lo mismo sucedió con el director técnico argentino en los octavos de final.



Christophe Galtier sabe que, para asegurar su trabajo, deberá alcanzar la prestigiosa ‘orejona’. De hecho, arrancaron de gran manera en el Parque de los Príncipes ante la Juventus. Kylian Mbappé anotó los dos goles de los parisinos antes de que llegara el descuento de Weston McKennie. Mbappé no pudo ocultar en entrevista con el medio estadounidense, Wall Street Journal cuál fue su peor día como futbolista.



En entrevista con el medio norteamericano, Kylian Mbappé discutió cómo vive la temporada actual, y en lágrimas, recordó la final de la Champions League en 2020 ante el Bayern de Múnich. En primera instancia, habló sobre lo competitivo que es, un aspecto que, para él, debe cambiar, “creo que a veces en la vida soy demasiado competitivo. Es bueno ser competitivo en el campo, pero a veces en la vida cotidiana no hay que serlo. Siempre quiero demostrar que soy el mejor, que puedo ganar, pero no siempre hay que demostrarlo”.



Posteriormente, no ocultó su llanto al mencionar cuál fue su peor día. La Uefa Champions League, esa ambición que quiere alcanzar el Paris Saint-Germain se vio truncada en el 2020. Sobre ello, el francés recordó, “¿La derrota que más me afectó? Perder en la final de la Champions contra el Bayern en 22020. Ves la copa y ahí sabes que no es para ti. Es una sensación extraña, pero así es la vida. Para ser honesto, me dieron ganas de llorar, quieres estar solo”.



Finalmente, discutió sobre la actualidad que vive en el Paris Saint-Germain con el nuevo estratega, “tengo un nuevo papel en este equipo, el entrenador (CHristophe Galtier) también quiere que haga de pívot, que haga rupturas en profundidad y pueda ser importante en apoyos y, además que sea el enlace entre Messi y Neymar. Intento adaptarme lo mejor posible a este nuevo papel, buscando siempre ser decisivo”.