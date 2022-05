¿Pulla de Klopp? 'No ganamos partidos encerrándonos y contratacando'

Villarreal recibe este martes a Liverpool, del colombiano Luis Díaz, en la vuelta de la semifinal de la Champins League, llave que ganan los británicos por 2-0.

La campaña del equipo de Jürguen Klopp es admirable, pues está vivo en las cuatro competencias de la temporada. Muchos se preguntan si esa exigencia tan alta no pasará factura en cualquier momento.



"La madurez y la experiencia son importantes, pero no es lo más decisivo. Mañana por la noche tenemos que dar todo lo que hay en nosotros. Tenemos que estar listos para hacer un muy buen partido. Intentarán jugar mucho más de lo que les dejamos en la ida. Seguro que Unai tratará de adaptar algunas cosas. Será muy interesante. La madurez es importante, pero no es lo único", dijo el DT sobre la revancha de este martes.



Liverpool sabe que la ventaja es suya pero no cambiará su plan. De hecho, el entrenador dejó alguna pulla que pudo ser para el estilo defensivo que profesan equipos como Atlético de Madrid, al que le respondió Guardiola en la misma Champions con un poco de esa medicina, para sacarlos de carrera en cuartos de final con Manchester City: "No ganamos los partidos encerrándonos y contratacando. Intentamos hacer nuestro juego, y tenemos que volver a hacerlo otra vez. Tenemos que estar listos para sufrir y para defender en algunos momentos, pero no como planteamiento general".



"Habernos clasificado ya para la próxima Champions League es toda una hazaña. Algo debemos haber hecho bien en los últimos meses. El problema es que ahora todo es perfecto, pero como empecemos un partido con mal pie, todo cambia. Sabemos que estamos en un buen momento", dijo Klopp, en una especie de necesario aterrizaje.



Liverpool no tendrá a Firmino en el campo, pero sí viajará para acompañar al equipo en España. Vuelven Tsimikas, Jones y Origi, tras superar problemas estomacales. El resto de la plantilla, incluyendo a Díaz, está 10 puntos.

Entre tanto, Alexander-Arnold pidió no confiarse del 2-0: "Ir a ganar. Sabemos que no podemos permitirnos caer en el partido que quieran jugar ellos, tenemos que asegurarnos que pasamos. Tenemos una buena ventaja, pero es peligrosa. No podemos ser complacientes. Puede pasar cualquier cosa, son un gran equipo que puede ganar a cualquier grande. Lo vimos con la Juve y el Bayern. No tienen el papel de favoritos, pero no nos podemos fiar. Solo estamos en el medio tiempo, el próximo gol será vital en la eliminatoria".



"Tenemos jugadores, un cuerpo técnico y un entrenador de clase mundial. Estamos en una buena posición e intentaremos aprovecharla", añadió.



Lo que no pasó es que tuvieran tiempo de celebrar la renovación del jefe: "Espero que esos dos años extra sean exitosos. Con él, cada año tenemos más éxitos. Ha sido especial hasta ahora, y podemos hacer algo aún más especial. Ojalá tengamos cuatro años más así".