Klopp confirma delicada lesión de Díaz: ¿traducción? 'la sacó barata'

La imagen de Luis Díaz cojeando en el campo, en la derrota 3-2 contra Arsenal, y su posterior salida en muletas y con un soporte en la rodilla izquierda eran la peor de las señales.

"No se ve bien", decía, igual de cabizbajo, su técnico Jürgen Klopp en la sala de prensa. Los temores eran todos, en medio de una temporada caótica para un Liverpool desconocido, que marcha décimo en la Premier League y segundo, pero con muchas dudas, en la Champions League.



Este miércoles tendrá que medirse a Rangers (2:00 p.m.) de visitante y en esa previa la pregunta obligada era la salud del colombiano.



"Lucho (Díaz), son las seis y ocho semanas, como sea. Parece que puede recuperarse bien, pero debemos tener mucho cuidado. Podría haber sido peor", explicó el DT, molesto, como sin digerir todavía el golpe de perder a un hombre clave hasta el mes de diciembre.



Más suerte tuvo Trent Alexander-Arnold, cuyo problema de tobillo le daría unas dos semanas de incapacidad: "pensé que teníamos un poco de suerte con Trent porque el tobillo no se veía bien", dijo Klopp.



El estratega no termina de pasar la página de esa caída tan costosa contra Arsenal, de un penalti que insiste que no fue y de un resultado que llenó de dudas a todos, incluso en Anfield: "recibimos en 100 por ciento un gol tonto, especialmente el segundo, pero entre el primero y el segundo hicimos un muy buen partido contra el equipo más en forma en la liga", dijo.



Ahora ya Díaz no está y Diogo Jota parece ser el llamado a reemplazarlo. Habrá que ver cómo sale todo, si esto es una oportunidad o una carga más.