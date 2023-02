¿Ventaja en Champions? Manchester City se derrumba con baja estelar

Manchester City vive un buen presente en la Premier League y después de recuperar la punta del campeonato, ahora el equipo dirigido por Pep Guardiola buscará la otra hazaña, que es seguir avanzando en la Champions League y llegar a ese anhelado título de esta competencia.

En la ida de los octavos de final de la Champions League, el City tendrá que enfrentar al Leipzig en territorio alemán, donde el equipo inglés deberá mostrar sus mejores armas, pero para este importante choque no tendrá la posibilidad de contar con una de sus estrellas.



A las bajas conocidas de Aymeric Laporte y John Stones, el Manchester City suma la del belga Kevin de Bruyne, quien no ingresó dentro de los convocados y de acuerdo a Guardiola, el belga tuvo para quedar por fuera de la lista por una enfermedad.



"De Bruyne y Laporte están enfermos, por eso mañana no podrán jugar", dijo en conferencia de prensa Pep Guardiola.



En reemplazo de Kevin de Bruyne será el juvenil argentino Máximo Perrone, quien tendrá la posibilidad de jugar por primera vez con los ciudadanos y contra Leipzig puede ser su oportunidad para brillar, aunque aún no se sabe el papel le tendrá Guardiola en territorio alemán.