El célebre Karius no verá la final de Champions: ¿alivio en Liverpool?

Loris Karius es un nombre que pocos quieren recordar en el Liverpool, equipo que este sábado jugará la final de la Champions League contra Tottenham.

Sin embargo, es parte de la nómina -cedido al Besiktas de Turquía-, lo cual le da derecho a reclamar sus entradas para estar presente en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.



Pues según el diario Daily Mail, el jugador agradeció la oferta pero la rechazó, por considerar que su presencia no sería oportuna: "Karius decidió no aceptar el ofrecimiento porque no quiere ser una distracción en la que será una gran noche para la escuadra de la que hace parte", asegura.



Karius es tristemente recordado por los hinchas de Liverpool por los increíbles goles que concedió en la final de la pasada edición de la Champions contra el Real Madrid.





Karius

Este error del arquero significó el tercer gol a favor del Real.

El equipo y el técnico Jurgen Klopp anunciaron que respetan la decisión del portero, de 25 años, y desean que su temporada mejore.



De hecho en Liverpool están muy atentos al rendimiento de su jugador en Turquía: "Se dice que Karius tiene una relación cercana con el gerente de préstamos de Liverpool, Julian Ward, quien realizó varias visitas a Estambul para ver cómo estaba, mientras que el director deportivo Michael Edwards también realizó una visita personal a Turquía", dijo The Mirror.



La ausencia, sin embargo, casi ha sido celebrada por cientos de hinchas presentes en Madrid, que no olvidan aquella final perdida.