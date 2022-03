Cuadrado buscará ser el segundo colombiano en cuartos de Champions

Este miércoles culminan las llaves de los octavos de final en la Champions League 2021-22. La Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado en lista, recibe al Villarreal en Turín, luego de haber igualado a un gol en el Estadio de la Cerámica.



El partido de vuelta se disputará a partir de las 3 p.m. en Colombia y podrá verse en ESPN.

El conjunto italiano llega a este duelo con maravillosas noticias. Giorgio Chiellini, Paulo Dybala y Federico Bernardeschi están completamente recuperados de sus problemas físicos y el entrenador Massimiliano Allegri aseguró que integran la lista de convocados.



Por otro lado, Dušan Vlahović volverá a ser titular, también confirmado por Allegri, tras la suplencia de este fin de semana en la cómoda victoria 1-3 frente a la Sampdoria. En dicho sentido, se espera que la figura serbia comparta el frente de ataque con Álvaro Morata.



La única duda pasa por Alex Sandro, el lateral izquierdo aún no está al 100% desde lo físico y por ello lo esperarán hasta último momento.



En cuanto a las bajas, el conjunto bianconero no tendrá disponible a Leonardo Bonucci por problemas en el gemelo ni a Dennis Zakaria, quien podrá entrenarse de nuevo a partir de este jueves.



Respecto al ‘Submarino Amarillo’, las lesiones lo tienen completamente mermado. Etienne Capoue, Juan Foyth, Raúl Albiol y Gerard Moreno llegan con lo justo al duelo en el norte de Italia. Eso sí, tanto Capoue como Foyth irían fijos desde el arranque.



En dicho sentido, la principal duda pasa por el zaguero Albiol, quien este fin de semana se retiró del partido frente al Celta (victoria 1-0) por problemas musculares. Por otro lado, el cuerpo técnico comandado por Unai Emery optaría por no forzar a Moreno y dejarlo para el complemento.



Quienes definitivamente no podrán jugar serán Paco Alcácer y Alberto Moreno; el primero por lesión muscular en el gemelo y el segundo por una operación de rodilla.





Alineaciones probables



Juventus: Szczesny: Danilo, Rugani, De Ligt, De Sciglio (Alex Sandro); Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic.

Entrenador: Massimiliano Allegri.



Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Pino; Lo Celso, Danjuma.

Entrenador: Unai Emery.



Árbitro: Szymon Marciniak

Hora: 3 p.m.

Estadio: Juventus Stadium.