Juventus, Cuadrado y 'Míster Champions': por la remontada contra Lyon

Juventus de Turín encara este viernes la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Lyon contra las cuerdas, tras perder 1-0 la ida en Francia, obligado a una nueva remontada al estilo de la del año pasado contra el Atlético Madrid para evitar una nueva debacle.



Tras coronarse con su noveno título consecutivo en la Serie A, el Juventus reanuda una competición que no gana desde 1996, contra un Lyon que llega con la incógnita de la falta de rodaje, pues solo volvió a jugar un partido oficial el pasado 31 de julio, cayendo contra el París Saint Germain en la Copa de la liga francesa, el primero en cinco meses.

No es una novedad para el Juventus llegar a la vuelta de los octavos contra las cuerdas aunque, hasta este momento, siempre le ha ido bien. Ya le pasó hace dos años, cuando perdía 1-0 en casa del Tottenham tras el 2-2 de la ida y le salvaron los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, y el curso pasado, ante el Atlético Madrid.



Contra el equipo del argentino Diego Pablo Simeone, el Juventus perdió 2-0 la ida en el Metropolitano, pero dio la vuelta al marcador liderado por una noche de omnipotencia futbolística del portugués Cristiano Ronaldo, decisivo con tres goles. Si el técnico era entonces Massimiliano Allegri, ahora es Maurizio Sarri el preparador del Juventus. Trató de aplicar su idea de fútbol, más ofensiva y basada en la posesión, pero hasta este momento a sus jugadores le ha costado mucho asimilarla. Este Juventus recibe más goles y no brilla a nivel de fútbol, lo que hace esta eliminatoria aún más difícil de prever.



Complica las cosas la situación de Dybala, quien sufrió un problema en el abductor del muslo izquierdo el 26 de julio contra el Sampdoria y que es seria duda. La Joya ha vuelto a entrenar de forma individual este miércoles y podría sentarse en el banquillo, pero el favorito para la titularidad es su compatriota Gonzalo Higuaín. El líder indiscutible será Cristiano, particularmente motivado en su competición favorita, que ganó cinco veces, después de perder el título de máximo artillero liguero y la Bota de Oro ante Ciro Immobile, delantero del Lazio. CR7 acabó la Serie A con 31 goles, mientras que Immobile firmó 36.



El Lyon, que avanzó en 18 ocasiones de 21 tras ganar la ida de una eliminatoria europea y en seis de siete ocasiones tras vencer 1-0, no podrá contar con el hombre que decidió el choque de ida, el francés Lucas Tousart, ya fichado por el Hertha Berlín. El técnico Rudy Garcia, sin embargo, recuperó al holandés Memphis Depay, quien no estaba disponible en marzo tras su grave lesión de cruzado y quien debería ser titular junto al francés Moussa Dembelé en la delantera lionesa. Partido de alto voltaje en un Juventus Stadium de Turín a puerta vacía, con el valioso billete para las Final a 8 de Lisboa, en la que el ganador se enfrentará a uno entre Manchester City y Real Madrid, que se miden este mismo viernes en el Etihad tras el 2-1 de la ida a favor de los de Pep Guardiola.



Alineaciones probables:

​

Juventus: Szczesny; Cuadrado; Bonucci, De Ligt, Álex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano.



Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.