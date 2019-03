Un grande se quedará por fuera: Juventus recibe en Turín a Atlético

Atlético de Madrid reafirma su esencia de la era Simeone rumbo a Turín, escenario de un combate a presión, decisivo y de tensión contra la ofensiva de Juventus y que aborda desde su fuerza defensiva, su contragolpe, su ambición y un 2-0 a favor frente a Cristiano Ronaldo y la voracidad de su rival.



Un choque descomunal para el bloque rojiblanco, como también lo fue el primer duelo del 20 de febrero en el Wanda Metropolitano, del que salió vencedor rotundo, sin matices, capaz de doblegar a uno de los favoritos y al goleador portugués con un marcador indudablemente bueno, pero que no admite confianza, relajación o términos medios.



No se permiten en un choque tan definitivo, tremendo desde todas las perspectivas; desde el ambiente que soportará en contra hasta la concentración, la competitividad, el carácter, la personalidad, la intensidad, la tensión, la eficacia y el talento que exigirá a cada uno de los futbolistas sobre el césped del Juventus Stadium.



El resultado, el 2-0 parcial, está de su lado; la historia de la Liga de Campeones también -esa ventaja fue válida para el ganador de la ida en su casa en 157 de las 186 veces que se dio en el torneo-.



Igualmente le avala la era Diego Simeone: de sus 417 marcadores en partidos oficiales, sólo once lo eliminan. Doce fuerzan la prórroga. También su momento, ganador de sus últimos cinco choques sin un solo gol en contra, incluida la ida contra Juventus, y con nada más una derrota en sus diez desplazamientos más recientes; el portero Jan Oblak, ya con 112 partidos sin ningún tanto en su portería, o el ataque formado por Antoine Griezmann y Álvaro Morata, con la transcendencia que supondría un gol este martes, que multiplicaría por dos la obligación de su rival: necesitaría cuatro tantos.



Nadie se fía en el Atlético, mentalizado, armado y preparado para todas las situaciones que presupone en Turín.



Para una ofensiva local a la que responderá con una de sus cualidades más recurrentes e indiscutibles en toda la era Simeone, la fortaleza defensiva, y una destreza que maneja con soltura, el contragolpe, pero no sólo eso, porque también quiere el gol que simplifique el pase a cuartos.



Porque el Atlético, que ha marcado al menos un tanto en 34 de sus 39 encuentros de este curso, demostró también en el segundo tiempo del duelo de ida que cuando va a por su adversario, cuando eleva su presión o cuando juega en campo rival, es un equipo temible.



Entre todos esos registros, dependiendo de cada momento y circunstancia, circulará el partido que ha diseñado al milímetro Diego Simeone.



Sin Diego Costa y Thomas Partey, por sanción, ni Filipe Luis y Lucas Hernández, por lesión, el Atlético está pendiente de Diego Godín, que arrastra un golpe en el muslo, para un once que el técnico ha configurado, probado y afinado desde hace dos semanas.



El sábado con el Leganés midió incluso los minutos de muchos de ellos, aligerados de carga en ese duelo con la vista en este martes.



Del once que se prevé en Turín, sólo el portero Jan Oblak, el lateral derecho Santiago Arias, el central José Giménez y el medio centro Rodrigo Hernández jugaron todo el partido el sábado. También Stefan Savic, la alternativa en el caso de que Godín no esté listo.



Morata, cuya transcendencia en el partido será vital como salida rápida para repeler la presión de su oponente y armar los ataques, y Koke Resurrección no disputaron ningún minuto, en el caso del segundo porque cumplía sanción; Griezmann limitó su participación al primer tiempo, Saúl Ñíguez y Thomas Lemar a la segunda parte y Juanfran Torres, que jugará como lateral izquierdo en Turín ante las bajas en ese puesto de Filipe Luis y Lucas, salió en el tramo final.



Enfrente, el Juventus se aferra a la épica y a Cristiano Ronaldo, por el que rompió récords de gasto este verano para ficharle desde el Real Madrid, para remontar el 2-0 adverso sufrido en el Metropolitano, un reto nunca logrado en la historia del club.

Es el cruce fundamental de la temporada del Juventus, que, pese a ganar la Supercopa italiana y a tener su octavo título liguero ya sentenciado, necesita una hazaña para evitar la eliminación en la competición en la que más apostó e invirtió el pasado verano.



El conjunto turinés perdió 2-0 una ida de Copa de Europa en cinco ocasiones, la última en 2006 contra el Arsenal, y nunca pudo remontar el resultado en casa, un desafío enorme que pone contra las cuerdas a Cristiano, que le ha marcado 22 goles al Atlético, entre ellos un 'triplete' en 'Champions', y a sus compañeros.



Llega en forma el equipo del técnico Massimiliano Allegri, que empezó una preparación especial para el duelo con el Atlético hace tres semanas y que, tras esa derrota, ganó tres partidos consecutivos, contra Bolonia (1-0), Nápoles (2-1) y Udinese (4-1).



En el último compromiso, el técnico dio descanso a Cristiano, al croata Mario Mandzukic o a Giorgio Chiellini. Tampoco jugaron el bosnio Miralem Pjanic ni el portugués Joao Cancelo, ambos de baja por sanción y listos para el Atlético.



Eso sí, el Juventus deberá gestionar una larga serie de bajas en defensa. No estarán Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio, lesionados, ni el brasileño Álex Sandro, sancionado. A ellos se suma la ya conocida ausencia del extremo colombiano Juan Cuadrado.



Así, con solo dos laterales puros, Allegri podría cambiar el habitual 4-3-3 por un 3-5-2, esquema que le garantizaría más peso en el centro del campo, zona en la que el Atlético construyó su victoria en el Metropolitano. Por delante del meta polaco Wojciech Szczesny, el favorito para acompañar a Chiellini y Bonucci en la zaga es el uruguayo Martín Cáceres, incorporado gratis el pasado invierno procedente del Lazio y más acostumbrado que Daniele Rugani a jugar en una línea de tres.



En el centro del campo jugarán Pjanic, el francés Blaise Matuidi y el uruguayo Rodrigo Bentancur, más probable que el alemán Emre Can, mientras que los dos carriles estarán ocupados por el portugués Joao Cancelo y, seguramente, Federico Bernardeschi.



El italiano ya jugó en esa posición en el Fiorentina y podría ser una clave importante para añadir velocidad y técnica al Juventus.



En la delantera actuarán Cristiano y Mandzukic. Debe ser el día de 'CR7', que hasta ahora solo anotó un gol (contra el Manchester United) en la actual edición de la Liga de Campeones, de la que fue máximo goleador en las últimas seis campañas.