El verdadero inicio de temporada de Juventus será contra el Atlético

Juventus domina sin contrapeso la Serie A esta temporada, manteniéndose invicta con 13 puntos de ventaja en lo alto de la tabla y tras haber cedido sólo seis puntos, y todo parece apuntar a que obtendrá su octavo título consecutivo.

Pero pese a su implacable eficiencia, el equipo de Turín no ha hecho más de lo que se esperaba de él.



La llegada del cinco veces Jugador del Año Cristiano Ronaldo, de 33 años, a un equipo que ya había ganado los últimos siete títulos de la Serie A transforma en obligación la obtención de la competencia doméstica.



Su auténtico desafío es ganar la Liga de Campeones y, en ese sentido, su temporada comienza en serio el miércoles, cuando visite al Atlético de Madrid por la ida de los octavos de final del torneo europeo.



El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, que vio perder a su conjunto en las finales del torneo en 2015 y 2017, ha intentado rebajar las expectativas.



"No se trata de que Ronaldo haya venido y seguro que vamos a ganar", dijo recientemente. "También se requiere respeto. Trabajamos para ganar, pero también hay otros equipos que quieren ganar", sostuvo. "Sería una locura decir que somos favoritos para ganar la Liga de Campeones. Tenemos un objetivo, llevar a casa el trofeo si jugamos bien", añadió.



Sin embargo, muchos creen la temporada sólo se considerará exitosa si la Juventus levanta el trofeo en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid el 1 de junio, el mismo lugar en el que se enfrentará el miércoles al conjunto de Diego Simeone.



"Cuando sigues ganando en Italia, sabes que tienes que hacer algo extra, y ese pequeño extra se llama 'Champions League'", dijo el exjugador de la selección italiana Marco Matterrazzi en una entrevista con Eurosport.







"La Juventus siempre es fuerte en Liga de Campeones porque está obsesionada con ganarla", dijo el que fuera campeón del Mundial 2006, que pasó gran parte de su carrera en el rival de la Juve, el Inter de Milán. "Ahora fichó a un jugador que no tiene igual en Liga de Campeones. Si no tiene éxito en ganar con él, será un fracaso. Cuando fichas al mejor jugador del mundo, esperas ganar la competición", añadió.



El vicepresidente y exjugador de la Juventus Pavel Nedved dijo que ganar el título podría ayudar a calmar el dolor que sintió en 2003 cuando se perdió la final por suspensión y tuvo que ver cómo su equipo fue derrotado en los penales por el AC Milan tras un empate 0-0.



"Quería ganarla pero no pude como jugador, aunque si la conseguimos mientras formo parte del club sería maravilloso, sería un logro notable", dijo al Daily Telegraph. "Entonces, podré descansar en paz".