La apuesta de Juventus contra Atlético: va Dybala, se baja Khedira

Massimiliano Allegri, entrenador del Juventus, anunció este martes la titularidad del argentino Paulo Dybala en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en el que es baja el alemán Sami Khedira, fuera de la convocatoria y que ni siquiera ha viajado.

"Khedira no ha sido convocado. Se ha quedado en Turín para unos exámenes médicos y después recibirán una comunicación por parte del club", explicó el técnico antes del inicio de la rueda de prensa en el estadio Wanda Metropolitano.



Después, interrogado por el tipo de lesión, insistió en el parte médico que ofrecerá el equipo italiano.



Casi al mismo tiempo de la rueda de prensa, el Juventus informó en su web que Khedira sufre una "arritmia artial" aparecida este mismo martes y que el jugador será sometido a un estudio electrofisiológico y un eventual tratamiento.



Tampoco viajó el brasileño Douglas Costa, que sigue recuperándose de un problema muscular. Instantes después, antes de responder a la primera pregunta, Allegri anunció la titularidad de Dybala: "En primer lugar, mañana juega Dybala, por lo tanto estáis todos contentos. Ahora me puedo marchar... ¿Está bien así no?. Es un partido donde Paulo nos puede ayudar mucho porque necesitamos su técnica, sus jugadas y con las condiciones muy buenas que tiene es importante que juegue", expresó después el entrenador, que declaró que la decisión de su presencia en el once no responde al gol que marcó contra el Frosinone, porque el atacante argentino ha hecho mejores partidos que ese a lo largo de esta temporada.