Klopp no cree que le haya tocado ‘el mejor sorteo posible’

La primera reacción del técnico alemán del Liverpool inglés, en la página oficial del cuadro ingles, fue descartar que haya sido "el mejor sorteo posible". "¿Qué puedo decir? Es el Oporto y ya hemos jugado contra ellos y sabemos lo buenos que tuvimos que ser el año pasado", aseguró.

El año pasado, ambos equipos ya se encontraron en esta competición en los octavos de final, con victoria 'Red' por 5-0 en el global, después de ganar 0-5 en campo portugués.



"El resultado fue extraño. Fue muy bueno para nosotros, por supuesto, pero fue extraño. En la vuelta, vimos el carácter del Oporto y la calidad que tienen", afirmó. "No podría estar más lejos de pensar que es el mejor sorteo posible, porque no lo es. Es el rival contra el que nos tenemos que preparar y es en todo lo que nos concentraremos", agregó el alemán.



Liverpool y Oporto se enfrentarán primero en Anfield, el 9 de abril y la semana siguiente, el miércoles 17, en el estadio de Do Dragao. El ganador de este eliminatoria se verá las caras con el ganador del cruce entre el Barcelona y el Manchester United.