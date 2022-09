Bayern se cita con renovado Barcelona: ¿les asusta Lewandowski?

El entrenador del Bayern Münich, Julian Nagelsmann, dijo que su equipo debe "borrar del disco duro" los últimos partidos contra el Barcelona, pues el equipo al que se enfrentarán mañana está completamente renovado y con un nuevo espíritu.



"Tienen varios fichajes importante, entre ellos Lewy que tienen un papel importante en el equipo. Pero sobre todo tienen un nuevo espíritu", dijo Nagelsmann mencionado que "las impresiones de los últimos tres partidos contra el Barcelona podemos borrarlas del disco duro".

En la temporada pasada, el Bayern derrotó dos veces al Barcelona, por 0-3 y 3-0, y en 2020 le propinó una goleada histórica por 8-2 que precipitó una gran crisis del club catalán.



Ahora, Nagelsmann está convencido de que se encontrará con un rival difícil. Con respecto a la alineación que utilizará mañana dijo que tiene claridad sobre muchas posiciones pero no sobre todas. Una de las dudas está en la elección del segundo central que deberá estar al lado de Lucas Hernández.



"Lucas tuvo una pausa y jugará. Todavía no sé quién jugará a su lado", dijo Nagelsmann que indicó que hay razones que hablan a favor de Dayot Upamecano y otras que hablan a favor de Matthjis de Light. "Hay diferentes factores que hablan a favor de Matthjis o de Upa".



Upa ha tenido ya un par de duelos con Lewy en la Bundesliga y lo conoce de los entrenamientos. "En su época de Leipzig defendió siempre muy bien contra él. Pero no he tomado una decisión". Donde Nagelsmann sí ha tomado una decisión es en el doble pivote donde Marcel Sabitzer estará al lado de Joshua Kimmich, relegando al banquillo a Leon Goretzka.



EFE