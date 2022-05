Jürgen Klopp: ¿el único del Liverpool que no busca venganza?

Se calienta la final de la Uefa Cahmpions League a falta de solo 72 horas para que se de la cita en el Stade de France de Saint-Denis. Liverpool buscará su segunda Liga de Campeones bajo las órdenes de Jürgen Klopp, y su séptima en su historia, mientras que Carlo Ancelotti querrá darle la decimocuarta al Real Madrid, y consolidarse aún más como el más veces campeón.

Liverpool tiene una preocupación como la de Thiago Alcantará, aunque Jürgen Klopp no parece tener mucho problema con el tema del ibérico, manteniendo que ha evolucionado de buena manera, y que menos mal se descartó una rotura en el tendón de Aquiles dejando todo en un golpe y molestia. Aunque Thiago no se ha entrenado, el alemán es optimista y dice que realizó trabajos aparte y que mañana se entrenará.

En el Media Day de la UEFA de cara a la final de la Champions League, Jürgen Klopp atendió a los medios. Sobre las remontadas madrileñas comentó, ‘si analizamos los últimos diez minutos de cada partido, claro, son imbatibles. Si el Real Madrid que jugó ante el City desde el 88’ fuera nuestro rival, entonces sería casi imposible. Pero por suerte hay otros 88 minutos. Es un equipo lleno de experiencia. Saben exactamente cómo afrontar estos partidos y sobre todo finales. Es un equipo que en todas las situaciones saben cómo comportarse. Siempre tienen confianza, vaya como vaya el partido’.

Analizó al Real Madrid destacando sus líneas más importantes, y destacando al delantero francés, ‘luego tiene velocidad por bandas, la flexibilidad de Benzema… es un equipo capaz de hacer cualquier cosa, no sólo marcar cinco goles en 10 minutos. No están aquí por magia. Pero nosotros tenemos que mostrarles lo que podemos hacer. Nosotros ganamos todos los partidos en el grupo de la muerte. Yo me centro en nosotros, con todo el respeto’.

Sobre la máxima preocupación: Thiago Alcantará, comentó, ‘el domingo parecía mal, pero la evolución está siendo sorprendentemente buena. Tenemos que ver, pero hay opciones’. Asimismo, también manifestó que se entrenará el jueves 26 de mayo tras sesiones sin entrenarse.

Con aroma a venganza le preguntaron por esa final de 2018, ‘muchas cosas pasaron aquella noche. La lesión de Salah, la manera de encajar los goles… no creo en venganzas, no sé si una venganza es una buena idea, lo entiendo, pero no me gusta. Es un partido al más alto nivel y si ganamos habremos escrito una gran historia, pero no pienso en el 2018 porque eso ya pasó’.

Duelo de grandes directores técnicos ordenando a sus equipos en el banquillo. Jürgen Klopp se refirió a su colega, el italiano, Carlo Ancelotti. ‘Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Pero es una de las mejores personas que puedes conocer en la vida. Gran compañero, buena persona… mi respeto hacia él no puede ser mayor. Donde va gana siempre. El respeto es máximo’. Explicó Klopp.

Por último, envió un mensaje a sus jugadores, ‘la temporada es fantástica, aunque no ganemos la Champions. Es muy especial jugar esta final, la tercera en cinco años. El Real Madrid ha llegado a cinco en ocho años. Así que ellos están acostumbrados y va a ser un gran partido. Son dos equipos muy fuertes históricamente en esta competición. Sé lo difícil que va a ser y eso lo hace más especial’.