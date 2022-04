¿Sincericidio? 'Mea culpa' de Klopp por empate de Liverpool vs Benfica

Jürgen Klopp celebró como pocos la clasificación de Liverpool a la semifinal de la Champions League, tras un sufrido empate 3-3 contra Benfica en Anfield (6-4 global).

"Es genial, absolutamente genial (llegar a las semifinales).. Nunca sucede que doy algo así por sentado. Estoy muy, muy feliz", reconoció.



Para él, recibir tres tantos en contra en Anfield no es un detalle menor, a pesar del alivio de seguir en carrera en la Champions: "el día en que no estoy loco por la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones, entonces algo está realmente mal y tal vez sería el momento adecuado para renunciar.... (Benfica era) genial, muy fuerte, muy bueno, pero también se trataba de nosotros en este momento", dijo.



Y se apuntó: "Fue difícil. Hice siete cambios, la última línea nunca jugó así. Decidí que ayer teníamos de 15 a 20 minutos para tratar de arreglarlo. La mayoría de las veces lo hicieron muy bien y me gustó, me gustó mucho. El único problema fue cuando perdimos el balón, nuestra protección obviamente no fue perfecta. Extrañamos a los chicos de la última línea... Es parte de la defensa poner al oponente en fuera de juego. Esta noche no funcionó demasiado bien, pero es mi culpa porque hice siete cambios".



'Me equivoqué' es esa clase de frases que muchos técnicos temen pero que, a este nivel de la Champions, es un soplo de aire fresco.



“Somos seres humanos, somos así. Pensamos: '¡Está bien, trabajo hecho!' Y el Benfica todavía estaba en llamas y lo respeto mucho. Marcaron muy buenos goles, pero contra nosotros no debería ser tan fácil. No debería ser tan fácil como lo resultó esta noche. El Benfica mereció los tres goles, es así. Por supuesto que podríamos haber marcado más, eso está claro. Pero estoy muy feliz por eso. Sé de los desafíos en los partidos de fútbol a los que te enfrentas constantemente y esta noche fue después del 3-1.



¿Se confiaron por el 3-1 de la ida y estuvieron a punto de verse en las que se vio Real Madrid? Klopp lo descarta: "todos, incluido yo, pensamos, esto es todo, lo hicimos. Pero Benfica pensó en intentarlo y yo no podría respetarlo más por eso".



Así que no, pero los siete cambios sin duda desequilibraron la engrasada máquina roja. Tiene algo de razón en rotar porque venían de una altísima exigencia contra Manchester City y lo verán de nuevo el próximo domingo, por semifinales de la FA Cup, que es un solo partido y ya, solo uno vive. Es el precio de querer ganarlo todo. A veces se sufre más de la cuenta.