Cuadrado y Díaz, los de mostrar: referentes para campeón mundial

Mucho se especula, se habla de figuras y referentes de Colombia y al final son dos los nombres que en la escena internacional: Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado.

Para los expertos los jugadores de Liverpool y Juventus son vitales no solo para sus clubes sino, por supuesto, para la Selección Colombia.



Ambos acaban de asegurar su paso a los cuartos de final de la Champions League, el torneo de los torneos, la auténtica crema y nata del fútbol mundial.



"Seguro que jugadores con tanto talento como Cuadrado y Luis Díaz pueden desempeñar un papel importante en la clasificación de sus equipos para la Liga de Campeones. Ambos son grandes jugadores y pueden marcar la diferencia en cualquier momento de un partido", aseguró Rivaldo, embajador de la marca Betfair y campeón mundial con Brasil.



Sin duda son jugadores definitivos que no se han podido aprovechar en un camino tortuoso en las Eliminatorias al Mundial de Catar. Es tarea del DT Reinaldo Rueda no desperdiciar tanto talento.