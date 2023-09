Llegó lesionado de Colombia: Cuadrado se pierde debut en Champions

Se hizo todo lo posible, se esperó hasta último momento pero la decisión final no arriesgarlo, aunque se trate de la Champions League.

Juan Guillermo Cuadrado no logró recuperarse de la tendinitis que sufrió en la rodilla derecha y quedó fuera de la convocatoria de Inter de Milan para el debut en la Champions League, este miércoles (2:00 p.m hora colombiana) contra Real Sociedad.



Según la Gazzetta dello Sport, el entrenador Simone Inzaghi, no quiere dolores de cabeza y por eso dejó al colombiano entrenándose de manera diferenciada en la sede deportiva del equipo, donde espera que se recupere y esté listo para el compromiso del próximo fin de semana frente al Empoli por la Serie A.



Cuadrado llegó con ese problema físico de su paso por la Selección Colombia, con la que solo jugó 45 minutos en el duelo contra Venezuela (1-0) por las Eliminatorias al Mundial 2026. Fue reemplazado por Jorge Carrascal.



En el reciente derbi contra Milan (5-1) no salió del banquillo para evitar el desgaste de un derbi y todo hacía pensar que lo estaban cuidando para Champions. Sin embargo, no hubo tiempo suficiente para su recuperación y por lo pronto no mejorará los escasos 62 minutos en cancha que ha disputado en tres partidos con Inter, al que llegó este mercado, en condición de agente libre, desde Juventus.