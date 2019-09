Mourinho y sus rarezas: recordó 'la mejor derrota' de su vida

El portugués José Mourinho consideró que la "mejor derrota" de su vida fue en el Barcelona-Inter de Milán de las semifinales de la Liga de Campeones de 2010, cuando el conjunto milanés, al cual entrenaba, pese a perder 1-0 selló el billete para la final que ganaría contra el Bayern Múnich.

Así lo reconoció Mourinho, que se encuentra libre tras entrenar al Oporto, al Chelsea, al Inter, al Real Madrid y al Manchester United, en una entrevista facilitada este lunes por "Mediaset Italia", en la que repasó su experiencia al mando del cuadro milanés.



Al analizar el triplete conquistado en 2010 por el Inter de Milán, Mourinho explicó que "hubo momentos clave en cada una de las tres competiciones", y se refirió la hazaña lograda contra el Barcelona de Pep Guardiola, al que doblegó 3-1 en la ida de Milán, antes de aguantar el empuje azulgrana en el Camp Nou, pese a jugar en inferioridad numérica durante más de una hora.



"Hubo la mejor derrota de mi vida, contra el Barcelona en la semifinal; y de allí empezaron dos semanas en las que tuvimos la final de la Copa Italia (1-0 contra el Roma), el partido decisivo por el título liguero (ante el Siena) y la final de 'Champions' en Madrid", recordó.



"Parecía una película con final feliz. Ha sido una historia fantástica", agregó el técnico portugués, que después del triplete abandonó al Inter para fichar por el Real Madrid. Destacó que el cariño de la afición interista era enorme y que prefirió no regresar a Milán tras ganar la Liga de Campeones porque, de hacerlo, no tendría la fuerza de dejar al club.



"Tras el primer año en Milán, cuando gané el 'Scudetto', entendí la pasión del mundo interista. Imagínense cómo podía ser la recepción de Milán al equipo tras ganar la 'Champions'. El Inter era una familia y decir que no a una familia siempre es difícil", aseguró.



"Si hubiera regresado a Milán le habría dicho que no al Real Madrid por tercera vez consecutiva. Pero en mi mente quería ganar la Premier League inglesa, la Serie A y la Liga española, y no quería perder esta oportunidad", concluyó.