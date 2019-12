James sigue en recuperación mientras que Zidane alista rotaciones

El Real Madrid completó este lunes su último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Valdebebas antes de viajar el martes a Brujas (Bélgica), para disputar el miércoles (21:00 horas CET) el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, estando ya clasificado como segundo, y para el que el francés Zinedine Zidane prepara rotaciones y pruebas ante los próximos compromisos ligueros.

El colombiano James Rodríguez realizó trabajo individual sobre el césped ya que se encuentra en la última fase de la recuperación de la lesión de rodilla que sufrió el último 15 de noviembre.



El conjunto madrileño no se juega nada en este encuentro ya que tiene asegurada la clasificación como segundo de grupo, por lo que el técnico francés aprovechará para dar minutos a los menos habituales, y para intentar quitarse las dudas de cara a quién ocupará el lateral izquierdo en Mestalla contra el Valencia.



La lesión de Marcelo y la expulsión de Mendy contra el Espanyol dejan a Zidane sin lateral izquierdo en la primera plantilla, por lo que Nacho Fernández, que no juega desde el pasado 1 de octubre precisamente frente al Brujas, o Álvaro Odriozola, que no lo hace desde el 19 de ese mismo mes, podrían ocupar el puesto.



Además, Zidane volvió a contar con el galés Gareth Bale, que se incorporó este domingo al grupo, tras mejorar del edema que le impidió jugar ante el Espanyol, y podría contar con minutos frente al conjunto belga para pillar ritmo ante los próximos partidos.



Marcelo, Eden Hazard, Marco Asensio y Lucas Vázquez, siguen en la enfermería y completaron sus respectivos procesos de recuperación en el interior de las instalaciones. Zidane reforzó el entrenamiento con los canteranos del Castilla Altube, Fran García y Fidalgo, según informó el club en su página web.



En el entrenamiento los futbolistas trabajaron la circulación de balón, la presión y la posesión mientras Zidane perfiló un once en el que se prevén muchos cambios ya que el Madrid no se juega nada, en cuanto a la clasificación, y pensando en lo siguientes tres compromisos de gran exigencia.



Valencia y Barcelona, fuera de casa, y Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu son los duelos que afrontará el conjunto blanco durante los próximos 13 días, en los que depende de sí mismo para empezar el 2020 como líder en solitario de LaLigaSantander.



El Real Madrid viajará este martes a Brujas para ejercitarse en el estadio Jan Breydel (19.00 CET), donde previamente (18.15 CET) Zinedine Zidane y un jugador aún por determinar comparecerán ante los medios informativos en la habitual rueda de prensa del día previo al encuentro.